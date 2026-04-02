La Cooperativa de Electricidad reconoció al Dr. Tulio Serafini

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que se llevó a cabo un emotivo acto de despedida y reconocimiento al Dr. Tullio Serafini, en agradecimiento por sus 40 años de trayectoria médica y su destacada labor al frente de la coordinación de la Unidad de Cuidados Intensivos Móviles (UCIM) de la institución. Durante el encuentro, se puso en valor su compromiso, vocación de servicio y profesionalismo, cualidades que marcaron una etapa fundamental en el desarrollo y consolidación de este servicio esencial para la comunidad. En este marco, el Presidente del Consejo de Administración, Cdor. Mario Elgue, brindó unas palabras de reconocimiento y agradecimiento, destacando su trayectoria y dedicación. Posteriormente, junto a miembros del Consejo, hizo entrega de un diploma firmado por trabajadores de la Cooperativa, como símbolo del aprecio y reconocimiento institucional. El Consejo de Administración y toda la Cooperativa felicitan y agradecen al Dr. Serafini por su invaluable aporte a lo largo de todos estos años, dejando una huella significativa en la institución y en cada uno de los asociados. Asimismo, se dio la bienvenida a la Dra. Enriqueta Serafini, quien asumirá la coordinación de la UCIM, continuando con la responsabilidad y el compromiso que el servicio requiere. De esta manera, la Cooperativa reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo sus servicios sociales, garantizando calidad, profesionalismo y cercanía con la comunidad.

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