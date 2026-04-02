BM – jueves 2 de abril

JORNADA DE DESRATIZACIÓN Y REFUERZO DE TAREAS PREVENTIVAS EN LA CIUDAD La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Las Flores informa que este lunes se dará inicio a una jornada de desratización en diversos puntos de la ciudad. La actividad se concreta a partir de las gestiones realizadas por la Dirección de Bromatología ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, contando con la presencia de personal técnico del Departamento de Control de Vectores y Plagas de la Dirección Provincial de Epidemiología y de Información Sistematizada para el despliegue del operativo. Sobre la situación sanitaria actual, se aclara que, de acuerdo a los resultados del monitoreo epidemiológico y los estudios realizados, no se ha detectado evidencia de circulación de hantavirus ni otras virosis transmitidas por roedores en nuestra comunidad. La decisión de llevar adelante estas tareas responde a una planificación preventiva y a la necesidad de intensificar el control en el territorio de manera técnica y organizada. El operativo cuenta con el soporte de la Subsecretaría de Modernización, mediante el cual se utiliza geolocalización para registrar cada zona intervenida para asegurar una cobertura eficiente en los sectores definidos por las diferentes áreas del Municipio. Asimismo, se informa que las tareas de desratización continuarán reforzándose durante el resto de la semana. Tras la jornada del lunes, se está coordinando una nueva visita de los equipos del Ministerio de Salud para un segundo día de intervención —a confirmar según disponibilidad técnica—, con el fin de ampliar el alcance del operativo y mantener la vigilancia epidemiológica de forma sostenida en los distintos barrios.

¡EL GOLPE DE TU VIDA: EL BOXEO SALE A LA CALLE! ¡Se viene algo grande! El taller de boxeo del Programa Envión a cargo de @luciano.ponce.5872 crece y se transforma en un ciclo itinerante para llevar el deporte y la pasión a cada rincón de nuestros barrios. El boxeo para nuestros pibes y pibas no es solo un deporte. Es un lugar de contención, una escuela de disciplina y un espacio donde se aprende que, ante cada caída, uno siempre se vuelve a levantar con más fuerza. En el ring del Envión se forjan amistades y se construye futuro. @envion.lasflores es una iniciativa de carácter provincial, que en nuestra ciudad funciona bajo la órbita de la @ninezyadolescencialasflores, dependiente de @desarrollohumanolasflores, a cargo de @mariangeles_basile. A través de esta articulación, se busca fortalecer el acompañamiento integral de los jóvenes, garantizando espacios de pertenencia y desarrollo personal a través del deporte y la cultura.

LA GRAN APERTURA ¡Vení a alentar y a compartir una tarde diferente! Contaremos con la presencia y el apoyo de grandes figuras florenses del boxeo quienes vienen a compartir su experiencia y a motivar a las nuevas generaciones de deportistas locales.

Sábado 11 de abril

16:00 horas

Club Atlético Barrio Toque Toque

¡Esperamos a toda la comunidad a ser parte de este gran encuentro!

About The Author