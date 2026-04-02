A 44 años de Malvinas: ofrenda floral y acto centralizado en Plaza Mitre

Se cumplen este martes 2 de abril 44 años del Desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas en las Islas Malvinas . En nuestro ciudad el acto conmemorativo tuvo lugar esta mañana en Plaza Mitre junto al monumento que recuerda a nuestros soldados (ver video en nuestro Facebook). Luego del izamiento de la bandera nacional hicieron uso de la palabra la secretaria de Educación y Cultura, Prof. Silveria Giménez y Emily Talab, hija de Carlos Talab, secretario de la Asociación de Soldados Florenses Movilizados por Malvinas quien recordaron a los ex combatientes. Por su parte, el ex combatiente Gustavo Mondini leyó unas emotivas. «Éramos muy jóvenes. Jóvenes con uniforme y con más preguntas y respuestas. Con más miedos que palabras. Pero con una patria que nos pesaba en el pecho. Allá aprendí lo que era la guerra de verdad y no la de los libros. Tampoco la de las películas y mucho menos la de los discursos. Hoy estoy acá de pie frente a todos ustedes pero no estoy entero porque pese a que pasaron 44 años mi corazón sigue en Malvinas». Luego se entonó el Himno a Malvinas. Previamente se colocaron ofrendas florales y se izó la bandera argentina y la bandera de los ex combatientes en la Plazoleta «Soldado de Malvinas», ubicada en el Barrio «Arturo Illia». También hubo un momento de reflexión y recuerdo en el Espacio Verde «Carlos Alberto Bonda», ubicado en Avda. Gral. Paz y calle Gustavo Mondini.

Gustavo Mondini:

About The Author