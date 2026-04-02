Sorpresa: Falló el inodoro de la nave espacial Orión que viaja hacia la Luna

Un problema impensado surgió dentro de la tripulación de Artemis II, a horas de su histórico lanzamiento hacia la luna : falló el inodoro de la nave espacial Orión. El desperfecto fue detectado durante la madrugada de este jueves y ya se activó el primer «Houston, we’ve had a problem» (Houston, tenemos un problema).

Según informaron desde la NASA, ocurrió un desperfecto técnico con la reducción de residuos y el inconveniente les llevó varias horas para poder solucionarlo.

Tras el inconveniente detectado, se informó que «la tripulación de la misión, -los cuatro astronautas que están dentro de la nave- , en estrecha colaboración con el centro de control de la misión en Houston, ya lograron restablecer el funcionamiento normal del inodoro».

En el informe oficial emitido por el ente estadounidense, confirmaron que horas posteriores al despegue de la nave «una luz de avería parpadeante relacionada con el inodoro alertó a todos«.

La falla se dio a conocer en una rueda de prensa, donde un administrador asociado a la NASA, Amit Kshatriya, reveló que se identificó una luz de advertencia intermitente que correspondía a un problema dentro del controlador del inodoro.

Es la primera vez que una misión hacia el espacio cuenta con un baño incorporado y completamente funcional. Lo cierto es que el sistema Universal de Gestión de Residuos que costó alrededor de 23 millones de dólares, falló a pocas horas de su despegue.

La compuerta del inodoro está en el piso de la nave, junto a la escotilla de ingreso, y está pensado para que su eficiencia sirva tanto para hombres como en mujeres.

El dispositivo que fue implementado para esta misión es más compacto y liviano que en otras versiones que fueron probadas. Y teniendo en cuenta las evidentes complicaciones que existen para ir al baño sin gravedad, el dispositivo se disponía como una gran solución.

Básicamente el aparato “aspira” los desechos mediante un sistema de succión para dirigirlos a distintos compartimentos.

El despegue de la nave a más de cinco décadas de la misión Apolo. Foto: Reuters

Durante la misión Apolo, de las décadas del 60 y 70, los astronautas tenían que usar bolsas para juntar sus desechos durante el viaje lunar.

La misión Artemis II despegó este miércoles a las 19:35, cuando el cohete Space Launch System con la nave Orión abandonó la plataforma 39B del Kennedy Space Center rumbo al entorno lunar. Tres hombres y una mujer astronautas iniciaron la odisea de dar una vuelta alrededor del satélite de la Tierra, algo que no sucedía desde 1972.