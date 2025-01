Corsolándia: “Es un momento donde se enciende la fantasía…”

A menos de 45 días del inicio, conversamos en el “El Periodístico” Con Andrea Barros, vice presidenta de la institución.

“Nosotros trabajamos todo el año no sólo en febrero, mucha gente se sumó en la última asamblea, lo último que hicimos fue un sorteo de una canasta navideña, la gente respondió muy bien, estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la comunidad. Mercedes y Marcelo fueron los ganadores del sorteo…Todo el año queremos estar presente y la gente, porque colabora, pregunta y se acerca a cualquier integrante de la Comisión…” Sobre la exitosa muestra de disfraces a mediados de año, dijo: “La muestra de disfraces en el Teatro Español fue muy linda, se hizo una exposición de trajes y recibimos muchísimos. Había muchos trajes con diseño de todas las épocas. Fue para participar de las vacaciones de invierno y mostrar que Corsolándia estamos todo el año…está tan impuesta e implantada en la comunidad y por ahí es fácil mencionarlo y que la gente se acerque. Estamos trabajando siempre y encontramos respuestas…” Sobre el evento, dijo: “Vamos a hacer en las fechas que ya mencionamos, justo son los dos fines de semana centrales de febrero (8-9/15-16)…El lugar será el mismo, Avda. Gral. Paz entre Avellaneda y Alem y estuvo muy bien, hubo contención, habrá un reacomodamiento del escenario para que se vea de todos lados, el ingreso será por el pasaje Luis Kees que organiza y da seguridad también…” Por la parte organizativa de la institución, dijo: “Siempre nos comunicamos con una chica encargada de la Comisión, nos vamos dividiendo en actividades, facilita la tarea. Hay quienes se contactan con los puestos de comida, emprendedores y artesanos que el año pasado estuvieron ubicados en el Pasaje. Eso también suma para el evento…Corsolándia es una rueda y ya está en circulación. Siempre superamos los 400 anotados, llegamos a la última semana y por ahí no son los esperados, pero cuando finaliza la inscripción tenemos un montón, tenemos las expectativas muy arriba, lo tenemos que decir, es que todos esperan la fecha. Entiendo que hay un montón de motivos por los cuales por ahí no se anotan, antes estaba extendida la edad, por ahí ahora hay chicos de 14 o 15 que ya no quieren participar, se ve gente muy creativa, hay trajes que hay que ver en detalle, hay otros más simples pero hecho con mucho orgullo. Hay muchas situaciones y eso es muy enriquecedor. Ahí está el corazón de Corsolándia. Es un momento donde se enciende la fantasía…” Sobre el jurado a designar, dijo: “Lo que hacemos es la selección del jurado donde el estatuto marca los criterios a evaluar, todo va cambiando, ya no hay rey y reina sino embajadores, pero apostamos al nene que desfila feliz y va disfrutando, también el diseño. En las cuatro noches el jurado recorre entre la gente para luego hacer la premiación…La Comisión ahí no participa, sólo selecciona el jurado. Tratamos de variar porque sabemos que hay mucha gente con conocimiento y que pueda participar de al menos tres noches. La intención es que todos participen a la par…” Por los espectáculos que se ofrecerán; “Tenemos visto lo que sería el animador/presentador y uno de los espectáculos. Otro artista lo aportará el municipio además de vallas y acomodamiento urbano. El compromiso está y lo vamos a anunciar en su momento…El horario será de 20 a 22hs. Pedimos que sean puntual para comenzar a tiempo. También se tiene en cuenta a quienes llegan puntualmente, y dentro del circuito los nenes vayan con un solo acompañante. El tema de la valla es fundamental. Tenemos a la venta del papel picado que compramos a mediados de año. Y nos parece importante resaltar que no está permitido el uso de espumas. Tratamos que la familia colabore en eso…” Remarcaba Andrea Barros.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

