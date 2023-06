Corsolandia sumó gente en su comisión y proyecta la fiesta de los bajitos para el 2024

Por esto, hablamos con la Pta. De la Institución la maestra Mabel García: “Hicimos una convocatoria para renovar algunos cargos como vocales, revisores de cuenta y algún puesto que quedó sin cubrir, con los socios 2022 pudimos formar la nueva Comisión. Se realizó el balance del año anterior que fue positivo tanto para nosotros que recién nos iniciamos con esas 5 noches y lo que pudimos lograr…Nos quedó efectivo que lo pusimos en el banco -plazo fijo- para que tuviéramos algo de ganancia que tal vez no sea mucho, porque habrá que invertir, ahora ya largamos la campaña de socios 2023 que el bono contribución quedará con el mismo monto del año pasado, para tener más cantidad de gente y así nos beneficia a todos, hay buenas ideas y perspectivas para comenzar a trabajar…” decía en el comienzo de la entrevista Mabel.

“500 pesos del bono contribución, la cuota o dos de 250 pesos, haremos sorteos como este año con la misma modalidad. Fueron poco más de 200 personas las que colaboraron el año pasado con la campaña recaudando alrededor de 150 mil pesos. Queremos que sea accesible para el que todo el que quiera y pueda sea partícipe, vamos a tratar de tener a los socios del año pasado y sumar nuevos…” Por otro lado dijo: “Estamos imaginando cosas nuevas, organizando para ir viendo como nos vamos a manejar, la fecha todavía no está pero en la próxima reunión trataremos de hacerla para comenzar a trabajar más en firme, todo lo que sea para sumar será muy bueno…hasta hubo un grupo de personas que no estaban en la Comisión aportaban ideas con tal de que no se pierda la magia para nuestros chicos. Queremos seguir todos con esto…” sobre lo imaginado, explicó: “Nos gustaría traerá algún grupo infantil en las noches de espectáculos, trabajamos con ese fin para alegría de los nenes, ver cómo podemos hacer para que se cumplan esos objetivos ver si podemos entregarles a todos los nenes un presente, esta edición hicimos muchísimos sorteos gracias a comercios que donaban cosas para regalar, cosa que hicimos cada noche…”

ENTREVISTA COMPLETA A MABEL GARCIA

