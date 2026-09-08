Corte programado de ABSA este miércoles

Aguas Bonaerenses informa que este miércoles 9, se realizarán trabajos sobre la red de agua que afectarán el cuadrante delimitado por las calles 17 de Octubre, Ruta 3 (Jorge Newbery), Independencia y Presidente Perón, en Las Flores. Las tareas comenzarán a primera hora y se prolongarán hasta el mediodía, por lo que se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance y utilizarlas para hidratación y quehaceres impostergables hasta la normalización del suministro. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: ABSA Las Flores (guardia): 451723, línea telefónica de Asistencia Técnica: 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

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