7 de septiembre de 2026

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Hockey: Victoria Falasco vuelve a Las Leonas para disputar los Juegos Suramericanos en Santa Fe

4 minutos atrás Fm Alpha

La Secretaría de Deportes destaca al regreso de la florense Victoria Falasco a la Selección Argentina de Hockey, que disputará los XIII Juegos Suramericanos (ODESUR) 2026 desde el sábado 12 hasta el sábado 26 de septiembre en Santa Fe. El certamen se desarrollará bajo la modalidad zona única, por el sistema de todos contra todos, donde los dos equipos con mayor puntaje accederán de forma directa a la final por la medalla de oro. La Leonas, flamantes campeonas del mundo, harán su debut el lunes 14, a las 10 horas frente a Paraguay mientras que el martes 15 a las 14 horas se medirán ante Uruguay. El viernes 18 jugarán con Chile a partir de las 12 horas y el domingo 20, a las 14 horas, el rival será Perú.

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