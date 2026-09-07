Torneo Clausura: el clásico Ferro-El Taladro terminó igualado 2 a 2

“Ferroviarios” y “Verdes” no se sacaron ventajas en la tarde de ayer en el partido central de la tercera fecha del campeonato oficial Clausura Francisco “Pato” Palacios 2026. Iván Garcete y Carlos López, los goles albicelestes. Juan María López convirtió los dos del conjunto que dirige Gonzalo Aparicio.

El estadio «27 de abril» del club Ferrocarril Roca, fue sede en la gris tarde de domingo del partido que cerró la jornada de la tercera fecha del fútbol oficial florense en la divisional superior.

Ferrocarril Roca, en su casa, comenzó perdiendo 1 a 0 , luego que el delantero de El Taladro Juan María López, definiera muy bien ante el achique del arquero Ignacio Aguirre, al capitalizar el “Tanquecito” un error defensivo del fondo ferroviario.

El empate llegó cerca de los 28 minutos. Mauro Ramos, ejecutó un córner desde la izquierda. La pelota encontró primero la cabeza de Sergio Cenzano y después la del número cinco Iván Garcete, que dentro del área chica pudo quebrar la resistencia del uno Juan Gaimaro.

El segundo gol de Ferro llegó en el minuto 30 del segundo tiempo. De nuevo Mauro Ramos con un centro perfecto que encontró la cabeza de Carlitos López, que puso el 2 a 1 en su primer gol con la camiseta del campeón del Apertura.

La igualdad para El Taladro, a los 39 minutos, la consiguió de nuevo Juan María López, quien dentro del área remató por arriba de manera combada para desatar con su conversión toda la algarabía de la parcialidad del club de calle Pueyrredón.

El Taladro, que jugó largos pasajes del encuentro con un jugador menos luego que el árbitro Carlos Servidio expulsara a los 20 minutos del primer tiempo al mediocampista Gianfranco Manrique, festejó casi como una victoria este empate que lo ubica con 4 puntos en la tabla de posiciones en un segundo lugar compartido con Juventud Unida.

Para Ferro, que en su debut el domingo anterior había perdido 1 a 0 ante el líder El Hollín, primer punto sumado en el torneo.

En la próxima fecha, El Taladro será rival del antes mencionado Juventud Unida, mientras que Ferrocarril Roca jugará de nuevo de local pero ante Atlético Las Flores.

Ferrocarril Roca: Ignacio Aguirre , Facundo Díaz, Martín Araujo, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Bautista Mazza, Lucas Valdéz, Enzo Molina, Carlos López, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Walter Jaime, Orión Siraco, Leonel Barceló, Estanislao Iglesias, Marcelo Jaime, Gabriel Cenzano, Luis María Suarez. D.T: Diego Rodríguez. Ayudante de campo. Marcelo Bertini.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Nehuén Iancarelli, Valentín Depollier, Alex Mendivil, Braian Delgado, Santino Rodríguez, Gianfranco Manrique, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Valentino Cardoso, Juan Francisco Cazes, Mateo Cantet, Francisco Negrete, Rocco Lemma, Bruno Gómez, Thiago Lizaso. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Arbitro: Carlos Servidio. Líneas: Andrés Acosta y Ramiro Domínguez.