Torneo Clausura: en gran partido, Atlético y Juventud Unida igualaron en el CEF Nro. 6

Dos goles de Jonatan Ferreira conseguidos en el primero y segundo tiempo habían puesto en ventaja al rojinegro, pero Juventud Unida no se resignó, igualó el encuentro 2 a 2 en la etapa complementaria y casi lo gana en el final.

(Por Flavio Iacomini)

Lindo y atractivo partido de tercera fecha del campeonato oficial Clausura Francisco “Pato” Palacios de la primera división del fútbol florense.

En el estadio Orestes Propato de la avenida San Martín, Atlético logró sumar su primer punto en el torneo tras dos derrotas consecutivas. Enfrente tuvo un rival complejo como Juventud Unida, pero el equipo de Gastón Aparicio jugó bien, mostró sus armas ofensivas y de buen tratamiento de balón. A pesar de jugar desde los 30 minutos del primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de su marcador central Juan Martín Dupoey el rojinegro llegó a estar dos goles arriba. Jonatán Ferreira a los 30 minutos, de tiro libre penal, había puesto el 1 a 0, mientras que el mismo delantero consiguió el segundo pasado el primer cuarto de hora de la etapa complementaria.

El descuento para el equipo albirrojo dirigido por Adrián Caputo llegó por intermedio del defensor Iván Lozano. La igualdad para Juventud Unida la consiguió el mediocampista Gabriel Pérez.

En el tramo final del encuentro, aceleró aún mas el equipo visitante pero las buenas intervenciones del arquero Manuel Lacoste impidieron la caída de su valla.

En la próxima fecha, Atlético, que sumó su primer punto en el torneo, será rival de Ferrocarril Roca, en tanto Juventud Unida, de local en su casa de 25 de Mayo y Azul , recibirá al puntero e invicto El Hollín.

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