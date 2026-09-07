7 de septiembre de 2026

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El Centro de Jubilados y Pensionados de Las Flores convoca a Asamblea Ordinaria

8 horas atrás Fm Alpha

La Comisión Directiva – Normalizadora de la Asociación Civil CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LAS FLORES, con domicilio en calle Alem esquina Pueblos Originarios de la Localidad de Las Flores, Partido de Las Flores, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el día 24 de septiembre del año 2026 a las 18:00hs. en primera convocatoria y a las 18:30hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente «Orden del Día»:

1.- Motivos por los cuales se celebra la Asamblea.

2.- Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.

3.- Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico comprendido entre el 1 de julio de 2025 y 30 de junio de 2026.

4.-Consideración de la gestión de la Comisión Directiva Normalizadora.

Se deja constancia que la Memoria, Balance de los ejercicios económicos en tratamiento y documentación correspondiente a las Asambleas a ratificar, se encuentran a disposición de los Sres. socios, en la sede social.

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