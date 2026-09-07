Policiales: parte de prensa

ESCLARECIMIENTO DE HURTO: ALLANAMIENTOS Y SECUESTRO DE ELEMENTOS DE INTERÉS PARA LA INVESTIGACIÓN Personal de la Policía de Seguridad Comunal de Las Flores intervino en una investigación iniciada a raíz de un hecho de hurto ocurrido el pasado 28 de agosto en Avenida Rivadavia, entre las avenidas San Martín y Carmen de esta ciudad. En dicha oportunidad, autores ignorados, sin ejercer violencia ni fuerza, sustrajeron del interior de un vehículo diversos efectos personales, documentación, dinero en efectivo y un teléfono celular. A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), y con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, se lograron reunir elementos de interés para el avance de la investigación. En el marco de las actuaciones judiciales, con fecha 1 de septiembre se llevaron adelante dos órdenes de allanamiento, registro, requisa y secuestro en distintos domicilios de la ciudad, diligencias que arrojaron resultado positivo. Como consecuencia de los procedimientos, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la investigación, vinculados al hecho que se investiga. Asimismo, dos personas mayores de edad fueron notificadas de la formación de la causa, continuándose con las actuaciones y medidas dispuestas por la autoridad judicial interviniente.

ROBO AGRAVADO POR LESIONES: DOS IMPUTADOS IDENTIFICADOS Con fecha 5 de septiembre, personal de la Policía de Seguridad Comunal de Las Flores intervino en un hecho ocurrido en inmediaciones de calle Rosario Vera, entre las avenidas San Martín y Carmen. Según se estableció, un joven de 29 años fue abordado por dos masculinos, quienes previo agredirlo físicamente le sustrajeron su teléfono celular, un iPhone 16 Pro. Como consecuencia de la agresión, la víctima fue asistida en el nosocomio local, presentando lesiones de carácter leve. A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), la recepción de testimonios y el análisis de registros fílmicos, se logró recuperar el teléfono celular sustraído y establecer la presunta autoría del hecho. En el marco de la investigación fueron identificados dos masculinos mayores de edad, como autores del hecho, quienes fueron notificados de la formación de la causa por el delito de Robo agravado por lesiones, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la Dra. Margaretic.

APREHENSIÓN POR AMENAZAS, LESIONES Y DAÑO El pasado 4 de septiembre, personal de la Policía de Seguridad Comunal de Las Flores procedió a la aprehensión de un masculino mayor de edad, en el marco de un hecho ocurrido en el Barrio Solidaridad de esta ciudad. De acuerdo a las actuaciones, al momento del arribo del personal policial, el aprehendido se encontraba profiriendo amenazas contra su progenitor, manifestando además su intención de ocasionar daños en la vivienda. Asimismo, se constató que el damnificado presentaba una lesión leve y que se habían producido daños en distintos elementos de la vivienda. La víctima manifestó sentirse amedrentada, instó la acción penal y solicitó las medidas correspondientes. Luego de cumplimentarse los recaudos legales, y por disposición del médico de guardia del nosocomio local, el aprehendido fue trasladado e internado para su correspondiente evaluación por parte del equipo de salud mental. Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la Dra. Laura Margaretic.

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR Y PREVENCIÓN EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD En el marco de los distintos operativos de control y prevención que se vienen desarrollando en los accesos a la ciudad de Las Flores, personal de la Policía de Seguridad Comunal llevó adelante nuevos controles vehiculares, con intervención del Juzgado de Faltas local. Como resultado de los procedimientos realizados durante los últimos días, se procedió al labrado de actas de infracción y al secuestro de distintas motocicletas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Entre las irregularidades constatadas se encuentran la falta de documentación obligatoria para circular, ausencia de licencia habilitante, seguro y casco, como así también la falta de elementos reglamentarios de seguridad y la colocación de escapes libres. Los motovehículos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Las Flores y fueron trasladados al depósito municipal correspondiente.

Desde la Policía de Seguridad Comunal se continúa trabajando de manera preventiva mediante la realización de controles en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de promover una circulación responsable y segura, prevenir siniestros viales y dar cumplimiento a las normas vigentes.

About The Author