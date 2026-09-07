BM – lunes 7 de septiembre

SE VIENE EL 12° ENCUENTRO DE COROS CIUDAD DE LAS FLORES Este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de septiembre se realizará en nuestra ciudad la primera fecha del 12° encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales. El evento, con la organización de la agrupación vocalista florense que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, y que cuenta con apoyo de la Dirección Municipal de Cultura, tendrá su primer día de concierto el día viernes 11 de septiembre a las 21 horas en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen. Al día siguiente, sábado 12, la actividad artístico-musical de los coreutas, que arribarán a Las Flores de distintos lugares de la provincia, se concentrará a las nueve de la noche con un espectáculo programado en el Centro de Jubilados y Pensionados Las Flores de las calles Alem y Pueblos Originarios. El cierre de las actividades programadas para este gran espectáculo vocalista, tendrá como escenario la zona del muelle de la laguna del Parque Plaza Montero con una “cantata” al aire libre a las 12 y media del mediodía. Participarán de este 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus parajes rurales, las agrupaciones de voces: Un Son Coral con su Director Juan Loza; Voces Granates, Director Juan Leonardo García; Coral ST Nicholas, Director Reinaldo Arena; Voces de Otero, Director Fernando Otero; Coral Quinta Armónica, Directora Gabriela Linares y el Coro Polifónico de Las Flores. Además, como ya es tradicional en estos encuentros, habrá un importante Taller Coral a cargo del maestro Maxiiliano Mancuso.

EXITOSA MUESTRA DEL TALLER DE BATERÍA EN CULTURA Ayer domingo por la tarde, la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultura lució repleta de público en la gran exhibición del trabajo que durante el año realiza el profesor Alejandro Menant con todos sus alumnos de los Talleres de Batería de niños, adolescentes y adultos. La muestra se caracterizó por el gran sonar de los redoblantes y platillos que, con particular entusiasmo, fueron ejecutados en una tarde donde la concurrencia disfrutó mucho del espectáculo. Cada intervención terminó envuelta en los aplausos de la gente que colmó las instalaciones y que ya hace vaticinar que la próxima muestra de fin de año deberá ser realizada en una locación de mayor amplitud debido al interés que ha despertado este tipo de presentaciones del Taller de la Dirección Municipal de Cultura.

PROGRAMA «COMUNIDAD EMPRENDEDORA LAS FLORES»: INSCRIBITE EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRENDEDORES La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, informa que se encuentra vigente la Ordenanza mediante la cual fue creado el Programa Municipal «Comunidad Emprendedora Las Flores» y el Registro Único Municipal de Emprendedores (RUME).

Esta iniciativa busca fortalecer, visibilizar y acompañar el desarrollo de los emprendedores locales, generando nuevas oportunidades de promoción, capacitación y comercialización. La inscripción al RUME es gratuita, voluntaria y se realiza de manera online. Está destinada a quienes desarrollan actividades productivas, comerciales o de servicios de manera independiente. Quienes se encuentren inscriptos podrán acceder, entre otros beneficios, a:

– Difusión de su emprendimiento en los canales oficiales del Municipio.

– Participación en ferias y espacios de comercialización organizados por la Municipalidad.

– Información y acceso a programas de financiamiento y herramientas de apoyo al sector emprendedor.

Desde la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente invitamos a todos los emprendedores de Las Flores a sumarse al Registro y formar parte de esta comunidad, que permitirá fortalecer el ecosistema emprendedor local y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Inscribite ingresando a: https://invertir.lasflores.gob.ar/emprendedores/

NUEVO TALLER: HERRAMIENTAS DIGITALES PARA USO EN EDUCACIÓN SUPERIOR La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Las Flores informa que se encuentra abierta la inscripción para el Taller sobre “Herramientas digitales para uso en Educación Superior”. El mismo está destinado a estudiantes de los últimos años del Nivel Secundario o los primeros años del Nivel Superior.La propuesta tiene como objetivo ayudar a incorporar herramientas digitales básicas para utilizar en el proceso de aprendizaje, además de fomentar el manejo de distintos programas para el procesamiento de la información y la profundización en características de los diversos formatos de diseño. Teniendo en cuenta dichos objetivos, el Taller está centrado en los siguientes contenidos: Procesador de Textos, Presentaciones dinámicas, Documentos de Drive, Canva para uso pedagógico, la incorporación de la IA para el Nivel Superior. Se realizará en cuatro encuentros y será dictado los días martes a las 17 horas en la sede de la Secretaría de Educación. El inicio será el 15 de septiembre. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario https://forms.gle/T8RcDo7asT5x7G8F7 o personalmente en Av. General Paz y Alem, 1er. piso.

Para mayor información comunicarse al teléfono 440956, al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

PADEL: RAÚL ROSALES CAMPEÓN EN MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes destaca la participación de Raúl Rosales en el Tercer Torneo Provincial de Ladies y Veteranos, que se disputó desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre en Mar del Plata con la organización de FEJUBA (Federación Jugadores de Padel de la Provincia de Buenos Aires). La dupla, conformada por el florense y por Oscar Bonelli (Chascomús) hizo un excelente certamen y se adjudicó la categoría Séptima +55 años, logrando los siguientes resultados: en la fase grupo le ganaron 3/6, 6/4 y 6/4 a Alejandro Rojas y Carlos Olivera (Monte Grande) y luego se impusieron 6/0 y 6/1 sobre Carlos Puliti y Alberto De Berti (Lezama). En cuartos de final superaron 6/1 y 6/3 a José Hadi y Héctor Lallement (Monte Grande), mientras que en semifinal vencieron 7/6, 3/6 y 6/4 a Hugo Paez y Mario Sosa (Villa Gesell); y en la final derrotaron 3/6, 6/3 y 6/3 a Eduardo Scarcella y Miguel Rimoli (Mar de Ajó).

About The Author