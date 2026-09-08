La Buena Noticia: el RIGI sumó un megaproyecto para producir fertilizantes a cargo de Pampa Energía

El gobierno nacional aprobó la adhesión al RIGI del megaproyecto «Fertilizantes» impulsado por la firma Pampa Energía, que prevé una inversión total de U$S2.700 millones. La iniciativa contempla levantar una planta industrial de urea granulada en Bahía Blanca con el objetivo de abastecer la demanda del sector agrícola e incentivar los envíos comerciales al mercado exterior. El complejo fabril se erigirá en un predio de 80 hectáreas en el Puerto de Ingeniero White. Dicha ubicación resulta estratégica por su conexión logística con las vías de transporte marítimo y las redes de gasoductos procedentes de Vaca Muerta. Según las estimaciones oficiales, el esquema prevé ventas al exterior por encima de los U$S800 millones anuales. En tanto, la etapa de construcción de la infraestructura civil e industrial demandará más de 4.800 puestos de trabajo directos e indirectos. El plano técnico incluye el montaje modular de dos unidades productivas gemelas de urea granulada, con capacidad para procesar 3.000 toneladas diarias cada una. La provisión de materias primas estará a cargo de una planta principal de amoníaco. El flujo de fondos se ejecutará entre 2026 y 2029. Durante los primeros 24 meses de vigencia del esquema, el monto acumulado alcanzará los U$S1.666 millones. La fase inicial requerirá U$S1.105 millones hasta fines de 2027, en tanto la etapa posterior completará la puesta en marcha con U$S1.588 millones adicionales. La construcción se encomendó bajo la modalidad «llave en mano» al consorcio integrado por la firma Tecnimont y la constructora Sacde. Economía autorizó de forma excepcional computar la labor de esta última dentro del cupo para proveedores locales.

Fuente: Diario Uno

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