Cuenta regresiva para la Campana de Cristal Leonística 2026

El Club de Leones Las Flores informa que se encuentra en plena recta final para el gran evento que tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto a las 21hs. en el Teatro Español. De esta manera vuelve el tradicional evento que durante muchos años fue la atracción de la comunidad florense. Para esta nueva edición, las dos instituciones que dieron el sí para participar son el Centro Cultural «El Malacara» y el grupo de danzas urbanas «Bailando con el Alma». El valor de la entrada fue fijado en 15.000 pesos.

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