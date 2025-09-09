Damián Dulau, director de asuntos agrarios: «Era sumamente necesario declarar la emergencia agropecuaria en Las Flores»

En la mañana de este martes la 91.5 habló con el director de asuntos agrarios local, Damián Dulau, quien confirmó que Las Flores fue incluida dentro de los municipios bonaerenses que fueron declarados en emergencia y desastre agropecuario en virtud de los excesos hídricos y las inundaciones que afectan nuestro partido. «Ya nos pusimos en marcha para recepcionar los pedidos de cada uno de los productores que así lo requieran. Previo análisis estarán en condiciones de recibir los beneficios previstos en la norma provincial», aseguró el funcionario. «También vamos a quedar a disposición para otros acompañamientos a los productores que han sido perjudicados económicamente», expresó luego.

COMO GESTIONAR LA DECLARACION DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE AGROPECUARIO

Para acceder a los beneficios correspondientes, los productores deberán:

1. Generar un usuario (persona física) de MI MDA, ingresando al sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires:

2. Una vez creado el usuario, comunicarse vía WhatsApp al 2244 448030 (Dirección de Asuntos Agropecuarios) enviando su número de CUIT, con el fin de autorizar al usuario en el sistema.

3. Cargar la declaración jurada, solicitando el reconocimiento de la emergencia y/o desastre agropecuario, ingresando con el usuario creado en la página del MDA.