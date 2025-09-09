Colecta Nacional «Más Por Menos»: será este fin de semana en todas las parroquias del país

El fin de semana del sábado 13 y domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la edición 2025 de la tradicional Colecta Nacional bajo el lema «Hoy tu ayuda es esperanza viva» en su 56° edición de esta obra, organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. Lo recaudado permitirá ayudar a las comunidades más pobres de las diócesis y prelaturas más necesitadas de Argentina, para su misión evangelizadora y proyectos, entre los que encontramos comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, apoyo a hogares de niños y asilos para ancianos, construcción y equipamiento de salones multiuso, y apoyo a establecimientos educativos, a centros de salud, y a talleres de artes y oficio.

About The Author