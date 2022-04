Damián Pellejero: Fiesta del Club Rosense y criolla en beneficio del hospital.

Hoy estamos nuevamente en marcha y con el aniversario número 93 que festejamos el día 10, aunque se conmemora el día 7. Es como volver a la juventud, a la niñez, a la escuela y jóvenes que se van sumando. Las tarjetas se vienen vendiendo muy bien gracias a Dios. Se conservan algunas cosas de esa época, prendas, cosas que le dio un gran marco a aquel año 2020 que fue la última vez que nos pudimos juntar. Hay cosas que se pueden volver a repetir, cosas que la gente disfrutó mucho esa vez, Gente que se siente parte y gente que disfruta…

Los integrantes en las comisiones de campo somos cada vez menos y estamos más grandes, en el ámbito rural se complica más. Aún así seguimos adelante. Por ejemplo ya está la fecha para el 2022 para el encuentro de coros que tiene una de sus presentaciones en Rosas…. También estamos en un momento muy especial con los 150 años de la puesta en marcha de la estación ferroviaria, la estación Rosas se inauguró el mismo día que la estación en la ciudad, habra mas novedades con respecto a este aniversario…se trabajará en un proyecto institucional para poder realizar algo muy emotivo y especial ..los pueblos nacieron a la vera del ferrocarril, todo venía por tren luego en un momento la gente se fue yendo por distintos motivos..es muy importante lo que hace la gente de Rieles del Salado y están como dando el puntapié inicial para ver si algún día vemos pasar el tren. Por otro lado acotaba: cuando se habla de las 150 millones de toneladas decimos que pena se deja de lado el ferrocarril, en muchos lugares las vías férrea aún existen. Si no fuese por la silobolsa la logística no sería tanto, la cosecha que se viene no alcanza para transportar todo en los camiones, se almacena en el lugar porque no da la logística, o también un caja de ahorro que tiene el productor pensando en gastos futuros, el ferrocarril es fundamental.

Sobre la Fiesta Criolla del Hospital

Es la 22da. Fiesta, la que se suspendió en 2020 estamos muy contentos con mucha expectativa, gente que llama por los puestos, la ubicación, la venta de entradas se ha hecho muy bien, los sorteos preventas van muy bien, la gente tiene necesidad de salir, ves que cuando hay algo explota de público, el programa es excelente como nos acostumbra la gente del Resero, tenemos todas las expectativas, por eso le decimos a los vecinos que estén…Lo del patio de la memoria, fue una decisión política del Ministerio de Salud de la Provincia. Tuvo amplia repercusión en personas que colaboran con la cooperadora y que no les cayó bien lo que pasó y se enojaron, y piden que el cobrador pase de largo, que no quieren volver a colaborar, todos vimos lo que pasó, el hospital está plantado en un predio de la provincia, en la cooperadora sólo somos un grupo de vecinos, los trámites son burocráticos y hay penales que hay que salir a atajar ahora y por eso salimos en el 2020 con obras en el momento. La cooperadora aportó al hospital todos los recursos a disposición del director aportamos 2 millones de pesos en el 2020, fue un recurso sumamente importante, y había cosas que había que solucionar urgente. El año pasado, con algo más de luz, se pudieron realizar las dos polladas y lechonadas y el gesto más amplio del sector agropecuario con el gran remate de Massaro. Eso mociona y compromete, hubo gente que se quiso sumar y así lo hizo. Fue un conjunto de voluntades que se juntó esa vez, fue algo impresionante.

ENTREVISTA A DAMIAN PELLEJERO

