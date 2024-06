Detrás de la desesperación por encontrar a Loan, se espera el milagro

Un hecho parecido sucedió en Misiones hace un par de décadas atrás, cuando una niña se perdió durante 6 días, por esto y por lo que significa la vida de una criatura de 5 años, se da una recompensa a quien aporte datos concretos sobre el paradero de Loan Peña de 5 millones de pesos. A pesar del dolor, la mamá de Loan dijo a canal 13 de Bs. As.

“Alguien se lo llevó, no puede ser, Loan no se ha perdido, la justicia me dijo que no van a parar de buscar hasta encontrar a Loan.”

El fiscal Juan Carlos Castillo, quien tiene a su cargo la investigación, imputó a tres personas por el delito de abandono de persona. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, el tío del niño, y una pareja de amigos suyos, identificada como Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carme Millapi.

Durante los procedimientos, los investigadores hallaron pistas como una media con manchas de sangre, un botín que pertenecía al menor y una naranja pelada. Sin embargo, todavía no hay señales del niño.

