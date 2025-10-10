Día de la Raza: así funcionan los servicios este viernes feriado

Hoy viernes es feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (rebautizado Día de la Raza). En Las Flores los servicios funcionan así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: está disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 8 a 18. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Giraldi (Pte. Perón y Bdo. de Irigoyen – Teléfono: 44-0878).

