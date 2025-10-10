Jonathan Cartasso: «Esta victoria nos da muchísima confianza»

(foto gentileza ellentedeportivo_lf) El marcador central de Barrio Traut, cada vez más afianzado en primera división, se refirió en la 91.5 al triunfo 1-0 del pasado miércoles ante El Hollín por la séptima fecha del Torneo Clausura. «Son tres puntos muy importantes porque ellos tienen buen equipo y venían muy bien. Pudimos sacarlo adelante con las ganas que tiene siempre este plantel». Al referirse al momento de quedarse en inferioridad numérica por la expulsión de Amicone, el defensor (que ese mismo día también jugó en Reserva) dijo que «había que unirse más que nunca porque ellos se iban a venir y así lo hicieron». Sobre su rol en defensa y jugar en las dos categorías, Cartasso dijo que «no le quiero fallar a Dardo (Rivarola). El sabe que si me necesita, estoy».

