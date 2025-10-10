Concejo Deliberante: importantes reuniones en Comisión Plenaria

Ayer jueves 9 de octubre se realizó una nueva reunión de Comisión Plenaria en el salón «Dr. Oscar Alende». El encuentro fue convocado por el presidente del HCD local, Prof. Fabián Blanstein, quien invitó a Marcela Maneglia, Coordinadora de la Mesa de Prevención en Salud Mental, Manuela Cieza, responsable de la Dirección de Discapacidad, Eduardo Zapata, Secretario de Salud Pública y Silvina Castro, Directora de Promoción Comunitaria, con el propósito de dialogar junto a los concejales de los distintos bloques acerca de los proyectos aprobados en el Parlamento Estudiantil 2025 relacionados con la prevención en salud mental y demás expedientes que tienen que ver con la temática. Durante la reunión se acordó incorporar dichas iniciativas al temario de la Mesa de Prevención en Salud Mental para su análisis, debate y seguimiento, con el objetivo de profundizar el abordaje de la temática y avanzar en líneas de trabajo conjuntas entre las áreas involucradas. Posteriormente, la Plenaria continuó con el tratamiento y análisis de diversos proyectos presentados en la mesa de trabajo.