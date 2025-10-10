Ronda de diálogo: Violencia económica y obligaciones alimentarias

Con la organización de Mujeres Autoconvocadas se invita a la comunidad este domingo 12 a las 17hs. en Plaza Sol a una ronda de diálogo «para seguir poniendo en común nuestras experiencias, dudas e información sobre un tema que atraviesa muchas vidas: la violencia económica y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.», indica la nota llegada a nuestra redacción. «Queremos construir conocimiento entre todas, compartir herramientas y acompañarnos en este camino que muchas veces se transita en soledad. Si tenés alguna amiga, familiar víctima de violencia económica o si sabés de algún amigo, compañero que no cumpla con la responsabilidad de la cuota alimentaria, también vení, el cambio es con todos. Traé tu mate, tu voz y tus ganas de compartir», finaliza el comunicado.

About The Author