Fútbol de inferiores: los más chicos se ponen al día

(Ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la sexta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y algunos encuentros del Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el estadio del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-Ferro mientras que en cancha de Juventud Deportiva lo harán el local ante Juventud Unida. El domingo habrá encuentros de la séptima fecha. En el predio «Héctor Cuburú», El Taladro recibirá desde las 11hs. a El Hollín.

