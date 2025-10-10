10 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fútbol de inferiores: los más chicos se ponen al día

1 minuto de lectura
4 minutos atrás Fm Alpha

(Ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la sexta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva y algunos encuentros del Fútbol Femenino) en diferentes escenarios. En el estadio del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-Ferro mientras que en cancha de Juventud Deportiva lo harán el local ante Juventud Unida. El domingo habrá encuentros de la séptima fecha. En el predio «Héctor Cuburú», El Taladro recibirá desde las 11hs. a El Hollín.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Ronda de diálogo: Violencia económica y obligaciones alimentarias

18 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: importantes reuniones en Comisión Plenaria

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Jonathan Cartasso: «Esta victoria nos da muchísima confianza»

8 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Fútbol de inferiores: los más chicos se ponen al día

4 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Ronda de diálogo: Violencia económica y obligaciones alimentarias

18 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: importantes reuniones en Comisión Plenaria

5 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Jonathan Cartasso: «Esta victoria nos da muchísima confianza»

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.