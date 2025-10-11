11 de octubre de 2025

El banderazo por el reclamo de la ruta 3 será en el Parque Plaza Montero

7 horas atrás Fm Alpha

Dado lo inestable del clima y considerando el atractivo encuentro de la marca Chevrolet, el banderazo de concientización, reclamo por la reparación urgente, y concretar el proyecto de la autopista, será mañana a las 16.30 hs. en el Parque Plaza Montero junto a la gente de Chevrolet. Así contaba a este medio Mauricio Felice referente de los autoconvocados.

Al unísono, los autoconvocados de Olavarría, Tandil, San C. de Bolívar, Urdampilleta, Azul, Chillar y Cacharí, San Miguel del Monte, Abbott, lo realizarán a la vera de la arteria nacional.

