Canotaje: Ana Torres Díaz y Francisca Abrego fueron convocadas a la 1° copa Bi Nacional

7 horas atrás
El próximo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, se disputará en Colón, Buenos Aires, la Primera Copa Bi-nacional y Regata Inter CTF 2025. De nuestra ciudad fueron convocadas Ana Paula Torres Díaz y Francisca Abrego.
Nuestras palistas representran al
*CTF -Bs As
Además participaran :
Equipo Nacional de menores
*CTF – Sur
*CTF – Litoral
*CTF – Tigre
Cada CTF está formado por 8 palistas , 4 varones y 4 damas.
También formarán parte de dicha competencia , equipos de Paraguay y Uruguay
Una nueva convocatoria para seguir aprendiendo y sumando experiencias.
Felicitaciones Chicas !!
Vamos Anita
Vamos Fran
Vamos CLF
@federacionargentinadecanoas @febocak
@lasfloresmun @deporteslasflores
Rescatamos de la red social.

