Lanzan una campaña para la detección de ambliopía

6 horas atrás Fm Alpha

El Hospital pediátrico Dr. «Noel H. Sbarra» realizará el próximo martes 14 de octubre una campaña para la detección de la ambliopía para niños y niñas de ocho a 14 años. La Ambliopía es una causa común de discapacidad visual en niños, donde por distintas razones un ojo no se desarrolló del mismo modo que el otro. También se conoce como “ojo vago” y puede causar ceguera o disminución de visión en los niños y niñas de manera irreversible. Para niños de 8 a 14 años: es importante la consulta Desde el establecimiento informaron que se podrá sacar turnos (sin derivación ni orden médica) para oftalmología a través de la línea telefónica 0221-4573497  también WhatsApp del hospital poniendo «Campaña martes 14».

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

