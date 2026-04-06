6 de abril de 2026

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La Buena Noticia: Rusia aplicó por primera vez una vacuna personalizada contra el cáncer

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2 horas atrás Fm Alpha

Rusia administró por primera vez una vacuna personalizada contra el cáncer llamada NeoOncovac a un paciente diagnosticado con melanoma cutáneo. El procedimiento se realizó a un hombre de 60 años oriundo de la región de Kursk, quien recibió un tratamiento basado en tecnología de ARN mensajero (ARNm) combinado con inmunoterapia. La aplicación se produjo tras la autorización de uso clínico otorgada al desarrollo conjunto del Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y el Centro Nacional de Investigación NF Gamaleya de Epidemiología y Microbiología. Se trata de la primera aprobación a nivel mundial para una vacuna antitumoral de ARNm personalizada. Aunque se la denomina “vacuna”, NeoOncovac no está destinada a prevenir la enfermedad, sino a ser aplicada en pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer.

Fuente: LM Neuquén

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