Dr. Pedro Fernández Direc. Del Hospital sobre la demora en los turnos: “Hoy en día es dar respuesta a las urgencias.”

En la mañana de El Periodístico, invitamos al director del nosocomio local el Dr. Pedro Fernández. El traumatólogo que llega a radicarse en nuestra ciudad desde San Isidro, expresó su preocupación en el recorte en salud a nivel nacional, remarcando lo limitado que se encuentra el hospital ante la demora en los pagos de diversas obras sociales como el reintegro a través del plan SAMO, incluyendo la provincial con IOMA y demás obras sociales. En una entrevista de 26 minutos, el director ingresado luego de la renuncia del pediatra Tibiletti destacó también que las operaciones se encuentran limitada, aunque afirmó que las urgentes, no se postergan en ningún lado.

“Estuvimos en el congreso de salud provincial donde nos juntamos todos los efectores de salud y se presentan trabajos de enfermería, pediatría, CIES, sala de gestión de usuario, etc, tuvimos una participación activa, estas reuniones son productivas porque se abarcan muchos temas en este contexto…A nivel epidemiológico como el hantavirus, también las enfermedades respiratorias, siendo el único efector de salud, nos toca muy de cerca para dar respuesta a la demanda en lo que es un hospital como el nuestro, es un dolor de cabeza para todos los hospitales del interior, quizás no a un hospital del cono urbano, acá nos cuesta, nos falta esa fuerza laboral dentro de los médicos, tal vez no tengan el atractivo que cuesta venir al interior…” Sobre la pérdida como efector el instituto del diagnóstico, dijo: “Lo del instituto es un mal de la sociedad en lo económico y los emprendedores privados del área de salud, sanatorios instituto, en municipios linderos también tienen esta problemática, el instituto daba una respuesta a lo privado y desagota la demanda del hospital, ahora nostros tenemos la cápita de PAMI que antes estaba compartida, toda la salud recae en el hospital y nos hace muy difícil dar respuesta como uno desearía, la accesibilidad del paciente y la atención cuando uno es el único efector de salud y tiene una fuerza laboral limitada, con profesionales que hay que mantenerlos, que no son muchos, además de enfermería, trabajadores en limpieza, en diversas áreas, es un todo que lleva un agotamiento al tratar de sostener esta demanda…Hoy somos alrededor de 400 empleados en su totalidad, no nos olvidemos que está el Hogar de Anciano que tiene una alta demanda en estos tiempos, porque cuesta sostener a sus padres o sus abuelos, independientemente de la urgencia de la guardia… En PAMI son alrededor de 5 mil abuelos para asistir…Con SAMO seguimos en la misma problemática, hay obras sociales que se pueden recuperar, o intentar recuperar, hay retrasos en los pagos también, si bien la parte administrativa se encarga de tratar y recuperar, pero de ese punto se hace muy difícil, el atraso lo sufrimos todos, el comercio, la industria. El ministerio de salud hace sin embargo un esfuerzo tremendo para sostener la funcionalidad del hospital…Los turnos es una mochila muy grande por la escasez de profesionales, hoy en día es dar respuesta a las urgencias, son muy pocos los profesionales viviendo en Las Flores y hay que vienen de municipios linderos que tampoco le podemos dar un combo de trabajo, para tan poco atractivo para ese profesional donde le pedimos que nos ayude a dar respuesta a esa consulta, hemos limitado la atención de los días porque también sentimos el ausentismo del pacientes, uno da turnos y a veces hay ausencia de pacientes y se pierden los turnos, están sobrecargados, yo creo que es un momento crítico en el tema de dar respuesta, hay muchísima gente que lo ve a ese esfuerzo que se hace desde el Hospital y uno a eso lo valora en el personal que tiene que está siempre al pie del cañón, damos respuesta lo mejor posible…volviendo al tema PAMI, hay médicos que han renunciado a su cápita de PAMI y todo lo externo en un consultorio, igualmente recae en el Hospital y para dar soporte a 30 mil habitantes se hace difícil…” Sobre la obra provincial IOMA, dijo: “IOMA está igual, acá el Hospital de Las Flores, así tengas cualquier obra social es el hospital el que pone el cuerpo, atiene la urgencia y la demanda, en algunas especialidades no damos abasto. Es un momento muy difícil complementado en la falta de atención en lo privado y lo particular…”

Ante algunos reclamos donde se están demorando las operaciones programadas, dijo: “Estamos con algunas, no sé si muchas operaciones, también sepamos entender que no damos a todas las áreas quirúrgicas, yo soy traumatólogo y dentro de la traumatología hay operaciones que no hacemos porque no tememos la complejidad para responder, sin ir mas lejos, ahora hay un paro con los anestesistas y por eso tenemos un retraso en cirugías, esta semana sólo son urgencia y patología que no se pueden suspender, en listas de espera…en las urgencias no existe el paro, eso fue así toda la vida, en insumos estamos bien pero ya se empieza a sentir la retracción del presupuesto, los básicos lo tenemos, hay stock pero hay que hacer una optimización dentro de lo que tenemos…”

Mas adelante y ante la consulta de un oyente, dijo:

“En el Hospital los profesionales cubren las horas que les corresponde a cada uno. Por ahí hay otra visión de la gente. El Hospital no termina delante con una guardia o en el consultorio…. el hospital es largo y hay que responder a todas las salas existentes como internación, clínica médica, parto, al Hogar de Ancianos, etc.. La función es bastante recargada”.

Sobre la cooperadora, expresó: “Hay muchas instituciones que nos ayudan. Quizá la función de la Cooperadora es la más vista pero tenemos también a la gente de Lalcec por ejemplo que también ayuda muchísimo. Lo de la Cooperadora y aquel episodio durante la Fiesta del Hospital hoy está en investigación y en manos de la justicia. El apoyo de la Cooperadora es histórico y esos fondos se utilizan y se trata de dar prioridad a ciertas cosas…hoy en día con lo de la Cooperadora se da ayuda económica a lo asistencial como por ejemplo la pintura del Hospital, una silla, una cartelería, etc., nosotros decimos bueno, hay que priorizar gastos…”

Finalizando, y sobre la articulación con el municipio, dijo:

“Estamos íntimamente articulados con Salud del municipio. Esto es un trabajo en el Área de Salud. Podemos nombrar al municipio con la secretaría de salud en la primera atención con los CAPS que dan la respuesta necesaria. Comprendemos que también el municipio tiene sus limitaciones. Y articulamos con Eduardo (Zapata) continuamente…es un trato cordial continuo más allá de lo formal…todos estamos por la salud de Las Flores y se tienen que articular, no hay otra alternativa…El mensaje final es que nos apoyen. En tiempos de redes sociales y donde todo es virtual yo siempre le pido a mi personal que visualicemos lo lindo del hospital. Muchas veces se visualiza lo negativo que sí, puede existir pero no visualizamos el esfuerzo y la calidez del personal. Tratamos de desagotar esta demanda que en estos tiempos difíciles estamos atravesando y por eso le pido a la sociedad el acompañamiento a este reclamo en defensa de la salud pública que es para todos. En estos momentos donde hay una retracción en lo económico con pacientes con o sin obra social que se acercan y generan una demanda, hay que tratar de desagotar esa demanda en un ente privado o consultorio privado y que no recaiga la atención en el Hospital. Lo mismo con los pacientes de PAMI que están comprometidos con la cápita”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

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