BM – lunes 18 de mayo

ENTREGA DE GAZEBOS A LA FERIA AGROECOLÓGICA En el marco de las acciones de acompañamiento y fortalecimiento de la producción local, se realizó la entrega de seis gazebos destinados a los integrantes de la Feria Agroecológica que se lleva adelante semanalmente en Plaza Mitre. La entrega se llevó adelante en el marco del programa Mercados Bonaerenses y contó con el acompañamiento de la Dirección de Comercialización Agroalimentaria del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, representada por el licenciado Pablo Feipeler Gómez. Además, participaron de la jornada el intendente Fabián Blanstein; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini y el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau, quienes acompañaron a los feriantes y destacaron la importancia de continuar impulsando este tipo de espacios de comercialización directa. Los nuevos gazebos permitirán brindar mayor comodidad y mejores condiciones para el desarrollo de cada jornada de exposición y venta, protegiendo tanto a productores como a visitantes ante distintas condiciones climáticas y favoreciendo una mejor presentación de los productos. Desde el Municipio se continúa trabajando en políticas que promuevan el crecimiento de los pequeños productores, emprendedores y feriantes, fortaleciendo los circuitos de comercialización y fomentando el consumo de la mercadería producida en nuestro partido mediante procesos agroecológicos. La Feria Agroecológica se ha consolidado como un espacio de encuentro entre productores y vecinos, impulsando la producción sustentable, el trabajo local y el desarrollo de la economía regional.

IMPORTANTE JORNADA DE ACTIVIDAD Y AVANCES EN EL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO El pasado viernes se desarrolló una intensa agenda de actividades en el Sector Industrial Planificado. La misma incluyó un encuentro empresarial de alcance nacional, avances en obras de infraestructura para nuevas firmas radicadas y trabajos de mejorado vial vinculados a la ampliación del predio. En primer término, en el SUM se llevó adelante un importante evento empresarial encabezado por la firma Bull Plastic SAS, empresa dedicada a la fabricación de piscinas. La compañía recibió a una red de 25 concesionarias provenientes de distintos puntos del país, en una jornada de intercambio y planificación comercial orientada a fortalecer y ampliar su plataforma de negocios hacia mercados internacionales. La actividad reunió a representantes comerciales, equipos técnicos y directivos de la firma, consolidando al Sector Industrial como un espacio estratégico para el crecimiento productivo y la generación de nuevas oportunidades de expansión empresarial. Por otra parte, continúan avanzando las obras de infraestructura correspondientes a las naves industriales de firmas radicadas recientemente en el predio. Los trabajos forman parte del proceso de consolidación y crecimiento del Sector Industrial, acompañando la instalación de nuevas empresas y fortaleciendo las condiciones para el desarrollo económico local. Asimismo, se ejecutan obras de mejorado y estabilizado sobre la calle Presidente Perón, en el tramo de continuación hacia el sector de acceso a la zona de ampliación del predio industrial. Estas tareas permitirán optimizar la circulación y accesibilidad, mejorando la conectividad interna y acompañando el crecimiento ordenado del sector. De esta manera, el Sector Industrial continúa consolidándose como un polo estratégico para la inversión, la producción y la generación de empleo, impulsando acciones conjuntas entre el ámbito público y privado para fortalecer el desarrollo regional.

SE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA HASTA EL 31 DE AGOSTO La Secretaría de Economía y Modernización informa a los contribuyentes que se extendió hasta el 31 de agosto de 2026 la vigencia del Régimen de Regularización Tributaria. Hasta la mencionada fecha los vecinos podrán regularizar las deudas vencidas al 31 de marzo de 2026 sobre las tasas, derechos y contribuciones por servicios municipales. La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses: 70% por pago al contado, 50% en hasta 12 cuotas, 30% en hasta 36 cuotas, con cuotas mínimas de $2.000. Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 de abril hasta la fecha de acogimiento.

EL VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS SERGIO GONZÁLEZ BRINDARÁ UNA CHARLA EN EL SALÓN ROJO Desde la conducción del canal virtual “Malvinas en Primera Persona Oficial”, sitio que difunde entrevistas con Veteranos de Guerra de Malvinas en YouTube y Spotify, se invita a la charla que brindará Sergio González en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores el viernes 22 de mayo a las 19 horas. Sergio fue integrante del Grupo Apoyo de la 3° Sección de la Compañía “B” del Regimiento de Infantería Mecanizado 6, que tenía su asiento de paz en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Con dicha Unidad de combate, desplegó en Malvinas y participó de las acciones desarrolladas entre los montes Dos Hermanas y Tumbledown. Además de relatar sus vivencias en el conflicto, hará especial referencia a las inconsistencias que el condecorado conscripto Oscar Poltronieri ha relatado durante muchos años, sobre el desempeño de sus compañeros de Sección y el suyo propio. La invitación a la charla, que cuenta con la colaboración de la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, está dirigida a la comunidad en general y, en especial, a los Veteranos de Malvinas de nuestra ciudad y la zona, con la idea fundamental de hacer conocer los acontecimientos relatados por sus protagonistas.

EXITOSO ENCUENTRO DE CAPACITACIÓN SOBRE AUTISMO ORGANIZADO DESDE LA DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD Bajo el lema “Construyendo Puentes”, la Dirección de Discapacidad llevó a cabo una jornada de formación profesional con el objetivo de brindar herramientas prácticas y promover así una sociedad más inclusiva. La Secretaría de Educación fue sede de la charla “Construyendo Puentes: Comprender el autismo desde una mirada profesional”. El encuentro, de carácter gratuito, estuvo diseñado para profundizar en el abordaje integral del Espectro Autista. La capacitación estuvo a cargo de las especialistas licenciada Josefina Pacheco Cartasso (Terapia Ocupacional) y licenciada Luisina Harislur Ecilape (Psicopedagogía), quienes aportaron su experiencia y actualización técnica ante un auditorio sumamente comprometido. El encuentro buscó proporcionar un espacio de actualización técnica centrado en tres pilares fundamentales:

– Detección temprana: Brindar herramientas teóricas clave para la identificación oportuna de señales de alerta.

– Comprensión integral: Analizar el autismo combinando una perspectiva tanto clínica como social.

– Intervención práctica: Compartir estrategias y recursos aplicables de manera inmediata tanto en el aula como en el consultorio.

La propuesta superó las expectativas y estuvo dirigida específicamente a actores clave en el desarrollo y bienestar de las personas con autismo. «La formación continua es el primer paso para derribar barreras y construir una sociedad verdaderamente inclusiva», destacaron desde la organización, agradeciendo el interés y la asistencia de la comunidad. La jornada contó con el acompañamiento del intendente Fabián Blanstein, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, la inspectora jefa distrital Marcela Ferrari y demás autoridades.

LLEGA EL FRÍO: RECOMENDACIONES PARA TRANSITAR UN INVIERNO SEGURO Con la llegada del frío, debemos modificar algunas conductas de la vida cotidiana, cambiar hábitos en la alimentación, en la vestimenta y estar muy atentos a determinados factores para transitar un invierno seguro. Desde la Secretaría de Salud Pública te dejamos algunos tips para tener en cuenta:

* Usá abrigo adecuado y en capas; protegé cabeza, cuello, manos y pies.

* Lavate las manos o utilizá alcohol en gel

* Estornudá en el pliegue del codo

* Revisá los artefactos a gas con un gasista matriculado, para evitar contaminación por monóxido de carbono

* No uses horno ni hornallas para calefaccionar; tampoco duermas con estufas sin salida al exterior encendidas

* Ventilá los ambientes

* Consumí líquidos calientes; evita las bebidas alcohólicas

* Mantené una alimentación saludable.

* Tomá antibióticos sólo con indicación médica.

* Verificá que las vacunas estén al día.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOBRE TRIQUINOSIS En el marco de la “Semana de la Lucha Contra la Triquinosis”, instituida para la tercera semana de mayo por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, recuerda a la población la importancia de reforzar las medidas de prevención de la triquinosis. La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se aloja en los músculos de los cerdos y otros animales silvestres, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de forma accidental al ingerir carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contengan larvas del parásito vivas. Esta enfermedad puede presentarse durante todo el año, siendo más frecuente en invierno debido al mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados, como bondiola, salamines, longaniza, entre otros.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

– Cocinar completamente la carne de cerdo y sus derivados hasta que no queden partes rosadas. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no elimina el parásito. El congelamiento tampoco garantiza su destrucción.

– ⁠Adquirir chacinados en comercios habilitados. Verificar que el rótulo indique marca, lote, fecha de elaboración y vencimiento, número de registro del producto y del establecimiento elaborador. La venta callejera o a través de redes sociales de estos productos sin rotulo está prohibida, ya que no cumple con los controles sanitarios correspondientes.

Zonas Rurales y Productores:

– Respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

– ⁠Alimentarlos adecuadamente a los animales. No darles basura ni restos de carne cruda.

– ⁠Controlar la proliferación de roedores en los criaderos.

– ⁠En caso de realizar faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, se debe remitir una muestra de entraña de cada animal a un laboratorio para su análisis y así confirmar la ausencia del parásito causante de la triquinosis. Si se detecta la presencia del parásito en un animal, es obligatorio eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

Si consumió carne de cerdo o sus derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados o picazón, debe acudir al centro de salud más cercano.

Para más información y consultas, dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

LA MESA DE DISCAPACIDAD TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN CENSO LOCAL Días pasados se desarrolló un nuevo encuentro de la Mesa Local de Discapacidad. Se contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; la directora de Discapacidad, Manuela Cieza; Ana Magno, inspectora de Psicología; Josefina Pacheco, integrante del equipo técnico interdisciplinario de la Dirección de Discapacidad; Claudia Godoy del equipo administrativo de la Secretaría de Desarrollo Humano; y Luisa Silva del equipo técnico del Servicio Local. En tanto, en representación de instituciones, participaron: Guillermina Sardá, del Taller Protegido “ALMA”; Guido Pastori, de la agrupación Padres TEA y de CreHab y Sol Córdoba de la agrupación «Miradas en Relieve». Durante el encuentro, Manuela Cieza ratificó la importancia de que se realice el censo del colectivo de personas con discapacidad dado que permitirá contar con información actualizada en el distrito, teniendo en cuenta que el último relevamiento data del año 2012. Además, se propuso que las distintas instituciones que trabajan directamente o indirectamente con este colectivo, como así también las personas con discapacidad, puedan participar de la elaboración y el diseño del cuestionario del censo. En este sentido, se planteó la posibilidad de realizar reuniones previas al próximo encuentro de la Mesa con distintos efectores vinculados a la temática para continuar avanzando. Una vez establecido el cuestionario y la metodología de censo, la Mesa Local convocará a la Subsecretaría de Modernización para para evaluar herramientas tecnológicas que faciliten y potencialicen la recopilación y utilización de la información obtenida. Por otro lado, Guillermina Sardá, quien además es parte del Equipo Técnico que coordina el programa Apoyo para la Vida en Comunidad – proyecto que tiene como objetivo la inserción laboral de personas con discapacidad –, detalló los talleres de formación que actualmente se dictan desde la Dirección, las capacitaciones en distintas áreas municipales y las entrevistas a empleadores para concientizar sobre los beneficios impositivos vinculados a la contratación de personas con discapacidad. Estas acciones tienen como objetivo promover instancias de adquisición de conocimientos y pasantías para que, luego de un periodo de formación, los destinatarios del programa puedan ser contratados en el ámbito privado.

HOCKEY: TRIUNFOS DE EL TALADRO DE LOCAL EN LA CANCHA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL La Secretaría de Deportes hace mención a las victorias obtenidas por el Club Atlético El Taladro ante San Miguel de Las Heras, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de Hockey correspondiente a la Liga Cuenca del Salado. El pasado sábado, en la cancha del Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner, los elencos del “Verde” se hicieron fuertes de local y se impusieron en todas las categorías. En Séptima, las florenses ganaron 5 a 2, con conversiones de Renata Diz en cinco ocasiones, ocupando de esta manera la primera ubicación en la tabla de goleadoras con 19 conquistas. Con este triunfo, El Taladro continúa en los primeros puestos, luchando por el campeonato. Por otro lado, el equipo de Sexta obtuvo un resultado histórico al golear 21 a 0, haciéndose presentes en el marcador Renata Diz (9), Pilar Tibiletti (8), Nicole Robles (2), Jazmín Astaburuaga (1) y Lucía Quejeiro (1).

Asimismo, la Primera División cerró la exitosa jornada que fue presenciada por el director de Deportes, Pedro Cantet. En este caso, el encuentro culminó 8 a 1, con anotaciones de Felisa Suárez (2), Kiara Bucci (2), Josefina Etcheverry (2) y Pilar Tibiletti (2). Si bien se espera un partido más equilibrado, de acuerdo con los resultados que se habían registrado ante La Heras, las chicas de El Taladro mostraron mucha actitud en todo momento para llevarse los tres puntos en este torneo por demás competitivo. Cabe destacar que la mayoría de los goles llegaron a través de sus jugadoras referentes, quienes vienen marcando el camino desde hace un tiempo.

EXCELENTE MARCO EN LA TERCERA ETAPA DEL GRAN PRIX ORGANIZADA POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ EN NUESTRA CIUDAD El intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini, acompañaron a la Escuela Municipal de Ajedrez, encargada de organizar ayer en el Club Juventud Deportiva la tercera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Durante la espectacular jornada, donde intervinieron 178 ajedrecistas de 16 ciudades, se rindió homenaje a Alberto Lizarraga, una figura emblemática del ajedrez florense y fue su hermano Antonio Ubaldo Lizarraga quien recibió el presente de este recordado representante del juego ciencia. En cuanto a la competencia, debemos consignar que se empleó el sistema suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 12 minutos más 3 segundos por jugada, logrando el primer puesto en sus respectivas categorías: Helena Linguido (Sub 8; Junín), Felipe Palacios Belli (Sub 10; Bolívar), Bautista Arouxet (Sub 12; Olavarría), Juan Iribe (Sub 15; Monte), Lautaro Menasse (Sub 18; Monte) y Jano Pacho (Libres; Bolívar). En cuanto a la participación de los alumnos del profesor Mario Orlando, los puestos alcanzados fueron: en Sub 8 (19 jugadores): 17°) Tomás Forconi. Sub 10 (19 inscriptos): 4°) Elson Calzada, 6°) Benjamín Buiraz, 7°) Zahid Beccar, 8°) Beltrán Di Salvo y 15°) Lorenzo Rodríguez. Sub 12 (26): 17°) Lucas Lerra y 19°) Santino Dierickx. Sub 15 (36): 7°) Tomás Espíndola, 11°) Simón Arce, 15°) Gael Benavídez, 25°) Federico Quesada, 28°) Tomás Aguirre, 29°) Mariano Ribas, 30°) Morena Depetrini, 32°) Tomás Fosco, 34°) Anisio Guerendiain y 36°) Pastor Melo. Sub 18 (24): 7°) Román Eluchanz, 12°) Tiano Puente y 18°) Juan Barreto. Libres (54): 13°) Marco Maldonado, 19°) Juan Cruz Martínez, 22°) Emilio Cerbino, 31°) Gianmarco Vitale, 37°) Fermín Farías, 42°) Juan Pablo Orlando, 44°) José María Repetto, 46°) Néstor Orlando, 49°) Gonzalo Montes de Oca, 51°) Ignacio Cerbino y 52°) Ana Laura Orlando.

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