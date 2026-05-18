18 de mayo de 2026

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Taekwondo: exitoso examen de graduación para alumnos florenses

16 minutos atrás Fm Alpha

El pasado sábado 16 de mayo se realizó el examen a los grupos de TaeKwon-Do de los instructores Cristian Amatriain (5to. dan internacional) y Alejandro Menant (3er. dan Internacional) en el CEF Nro. 6. Más de 40 alumnos y alumnas avanzaron a su siguiente graduación de Gups frente al Gran Maestro Julio Penayo (9no. Dan internacional). Muchísimas gracias a las autoridades del CEF Nro. 6 y a la Secretaría de Deportes. Agradecimiento especial a las familias y alumnos que con mucha predispocision están siempre presentes. Y también muchas gracias a los medios de comunicación que siempre comparten nuestras novedades. Un momento para celebrar no sólo una nueva graduación sino el comienzo de una nueva etapa.

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