La Buena Noticia:»La apicultura es un fenómeno global con una gran inclusión de jóvenes y de mujeres en la actividad»

En la mañana de ayer, en la sede del INTA, se realizó una conferencia de prensa donde se brindaron detalles acerca de las diferentes propuestas y actividades que incluye la edición 2026 de la Semana de la Miel en Azul. En la oportunidad estuvieron presentes el apicultor Leandro Frígoli, el secretario de Gobierno del Municipio de Azul Xavier Cabrera, la vicedecana de la Facultad de Agronomía Karina Block y el propietario de «Miel del Parque», José María «Tucho» Muñiz.En primer lugar, se recordó que la Semana de la Miel en Azul se extiende del 14 al 20 de mayo y que su finalidad es la de promover el consumo de miel, así como también destacar el rol de importancia que tiene la abeja como productora de alimentos, «garantizando la biodiversidad, alimentos saludables, ricos y sanos». «Arrancamos con la apertura de la Semana de la Miel presentando el primer concurso de microcuentos para las escuelas de Azul, donde se hizo la difusión a través del Consejo Escolar, para que antes de 1 de julio los chicos puedan presentar sus cuentos en honor a la abeja y a la miel. El viernes [por hoy] tenemos una comida con miel en un canal de streaming local y a las 18 horas vamos a tener en el INTA una charla con recomendaciones sobre el uso de la colmena para el proceso productivo. Y el sábado, todos los que somos parte de la Semana de la Miel, vamos a estar participando del programa ‘La miel en tu radio’. Después vamos a Patios Abiertos, en la Escuela 17, donde los alumnos harán una propuesta artística en torno a la abeja y luego habrá una visita guiada a la sala de extracción y fraccionamiento de miel de la familia Muñiz. Y terminaremos con una charla virtual de polinización y producción apícola», detalló Frígoli. A su turno, Block agradeció la convocatoria e hizo mención a las distintas charlas que tendrán lugar en el salón auditorio del Campus Azul de la UNICEN. «El lunes 18 habrá una charla sobre plantas nativas de argentinas con aptitud potencial para la producción apícola, a cargo de distintos docentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía. A las 18 horas se hará una charla sobre espárragos y biofertilización, que estará a cargo de la doctora Karina Díaz. Y a las 19 horas vamos a tener la charla ‘De la fruta al snack’, sobre tecnología y nutrición con miel, que estará a cargo de la licenciada Mariana Veloso y del ingeniero Hernán Godoy», explicó. En ese sentido, se señaló que el martes 19 de mayo estudiantes de la Escuela Agraria brindarán una charla para apicultores al estilo TED sobre tres problemáticas importantes para la apicultura: la variabilidad climática, el ambiente y el consumo de alimentos. «Ese mismo día, a partir de las 14:30 horas, también vamos a realizar una visita al campo de Nacho Molina, de apícola ‘Las Lechuzas’, para ser ‘apicultor por un día’, que es una propuesta para aquellas personas curiosas que quieran conocer y saber sobre el mundo de la apicultura. A las 16:30 horas, en el auditorio de la Facultad de Agronomía, se realizará una cata sensorial de miel y a las 17 horas habrá una charla denominada ‘Desarrollo emprendedor con la cadena de valor de la miel'», se agregó. El día 20 de mayo se hará el cierre de la Semana de la Miel en Azul con una nueva visita guiada a la sala de «Miel del Parque», donde, con la presencia de autoridades locales y nacionales, se realizará una degustación de quesos y miel. A su turno, Cabrera destacó el apoyo y el acompañamiento que le brinda el Municipio de Azul a la actividad y aseguró que existe «una fuerte articulación entre los apicultores y el área de Producción de la comuna». «En estos dos años y medio esta gestión ha acompañado al sector para lograr esa concientización que se pretende con esta propuesta, que implica la Semana de la Miel en Azul. Y este decreto que ha firmado el intendente Sombra declarando la actividad de Interés Municipal también implica renovar el compromiso con un sector que es muy importante para la economía de nuestra ciudad», expresó el funcionario. Por último, Leandro Frígoli aseguró que, al igual que ha sucedido a nivel nacional, en el último año en Azul la producción de miel «ha crecido». «A nivel nacional, de un año a otro, pasamos de 70 mil toneladas a 90 mil toneladas. Y pasamos de 17 mil productores a 23 mil. Se ha ido creciendo gracias a un gran trabajo articulado y creo que la apicultura es un fenómeno global con una gran inclusión de jóvenes y de mujeres en la actividad», subrayó.

Fuente: Diario El Tiempo (Azul)

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