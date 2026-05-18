18 de Mayo: Día de la Escarapela

El día 18 de mayo fue instaurado como Día de la Escarapela allá por el año 1935, proclamado así por el Consejo Nacional de Educación. Quien casi un siglo antes, el 13 de Febrero de 1812, propuso el uso de esta insignia fue Manuel Belgrano. El general Manuel Belgrano había elevado una carta al triunvirato, proponiendo que se use un distintivo azul y blanco, ya que todas las fracciones del ejército usaban distintos colores identificativos. Así es que inspirándose en el cielo, propone como distintivo los colores azul celeste y el blanco, para lo que luego sería escarapela nacional. Más tarde, al mes siguiente, el 2 de Marzo de 1812 sería aprobada por el Truinvirato la Escarapela Nacional, la cual constaba de cintas de dos colores, celeste y blanco, enlazadas en forma de flor y se utilizaba puesta en los sombreros. Es ahora que a partir de ser aprobada, toda la población podría comenzar a usarla como distintivo.

Fuente: FM Alpha

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