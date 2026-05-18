Victoria D´Ambrosio: “El tiempo que vos pidas, es el tiempo que me vas a tener a mí en la puerta de la municipalidad…”

Invitamos a Victoria D´Ambrosio al piso de la radio para que realice un balance sobre la tensa sesión del HCD en jueves pasado. Victoria con total amabilidad, agradeció a este medio, como a otros que la llamaron, pero no quiso realizar ninguna entrevista, solo mandó un audio que autorizó a emitir, remarcando “lo único que le dije a Blanstein fue eso, porque me pidió tiempo y se lo aclaré, el tiempo que vos pidas, es el tiempo que me vas a tener a mí en la puerta de la municipalidad.”

“Yo lo que le dije a Blanstein que todo el tiempo que el se tome para determinar, es el tiempo que me va a tener en la puerta de la municipalidad, por ahora yo no voy a dar más explicaciones de nada, no quiero estar involucrada políticamente, ni para un lado ni para otro, exponerme a declarar algo es matar a alguien y elevar a otro y no me interesa, ellos es su trabajo y sabrán que hacer como concejales, pero lo determina Blanstein…agradecer a ustedes porque es la manera de replicar en las redes, yo no llamo a nadie, de hecho me llamaron y dije no, que no me sentía, dije que no quería hacerlo político, yo sentarme atrás de un micrófono termino haciéndolo político, porque voy a opinar del gusto amargo que me traje de los que no votaron y no estoy apoyando a nadie, no quiero se me acerque ningún político a nada…lo único que le dije a Blanstein fue eso, porque me pidió tiempo y se lo aclaré, el tiempo que vos pidas, es el tiempo que me vas a tener a mí en la puerta de la municipalidad, Gracias por espacio, a todos los que me llaman, ahora quedará a criterio del intendente lo que decida o no decida…”

AUDIO DE VICTORIA D´AMBROSIO

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