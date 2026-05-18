Prof. Mariano Montes de Oca: «En Adultos Mayores hoy se hace mucho hincapié en la actividad física»

La 91.5 habló este lunes con el actual director del Área de Adultos Mayores local en plena semana de inscripciones para la etapa local de los próximos Juegos Bonaerenses que dará inicio en algunos días. «Hasta el viernes 22 estamos anotando a los interesados en nuestra sede de Avda. San Martín 480. Es para los nacidos desde 1966 en adelante y para todas las disciplinas», indicó Montes de Oca. «Si bien están las disciplinas tradicionales como Chin-Chon, Lotería o Ajedrez hoy en día nos estamos enfocando más en la actividad física por eso también hay Caminata, Newcom, Natación y ahora Fútbol Tenis que es una nueva alternativa», manifestó luego. El coordinador del Área contó que «junto a otros profesores de la región hemos presentado un proyecto para que la provincia también incluya en algún momento Ciclismo o Rural Bike».

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