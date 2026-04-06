6 de abril de 2026

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Deportiva volvió a ganar sigue bien arriba

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2 horas atrás Fm Alpha

Gran victoria albiverde por 2 a 1 ante El Taladro. Ariel Urruchúa y Agustín Montenegro convirtieron los goles del puntero del torneo. Para el verde, que consiguió su gol por intermedio de Juan María López, significó su primera derrota del año.

(Por Flavio Iacomini)

Sigue de racha en el arranque de la temporada 2026 Juventud Deportiva. Cuando todo hacía presuponer que el partido iba a terminar en tablas, luego que el “tanquecito” Juan María Lopez igualara el partido en el mejor pasaje de El Taladro en el segundo tiempo, a cinco minutos del final del partido, Agustín Montenegro ingresó al área y definió muy bien ante la salida del arquero Juan Gaimaro .
El joven delantero, que ya había convertido también en la primera fecha, pudo lograr el gol del triunfo del equipo dirigido por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez que ya tempranamente había conseguido convertir en el primer tiempo ante una proyección de su lateral izquierdo Ariel Urruchúa..
Los “Loros” ya habían ganado en el debut por goleada 4 a 1 ante Juventud Unida y ayer domingo en el estadio de los albirrojos donde fueron visitantes, repitieron otra victoria que lo dejó al albiverde como solitario puntero del certamen oficial Apertura 2026.
El próximo fin de semana, Juventud Deportiva quedará con fecha libre mientras que su rival de ayer El Taladro, jugará en condición de local ante Ferrocarril Roca.

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