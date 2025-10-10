La próxima semana, clases suspendidas en la Provincia de Buenos Aires por paro docente

La próxima semana, las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires permanecerán cerradas debido a un paro docente convocado a nivel nacional. Esta medida, que promete generar un importante impacto en la comunidad, se enmarca en un reclamo más amplio por mejores condiciones laborales y aumento salarial que afecta a toda la provincia.

Los motivos detrás del paro docente

Este paro es una medida de fuerza organizada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que se adhiere a la acción impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La serie de actividades de protesta comenzará este miércoles en todo el país, bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”.

El programa de actividades incluye carpas educativas, clases públicas, radios abiertas y caravanas que recorrerán diversas plazas y espacios públicos. La jornada central está programada para el martes 14, cuando se realizará una Marcha Federal Educativa acompañada por un paro de 24 horas en todos los niveles educativos.

Reclamos específicos de los docentes en Provincia de Buenos Aires

En la provincia, el FUDB, que incluye a sindicatos como Suteba, FEB, AMET, SADOP y Udocba, presentará también reclamos particulares. Entre ellos se encuentran la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa de los fondos nacionales destinados al IPS, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y la creación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Los representantes de los gremios aseguraron que seguirán con las protestas si no reciben respuesta del gobierno nacional, mientras la comunidad educativa se prepara para lo que promete ser una jornada de alto impacto en la educación.

Fuente : Infozona