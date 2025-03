Día Mundial del Síndrome de Down: por qué se conmemora hoy, 21 de marzo

Cada 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down. La efeméride corresponde a un evento que busca recordar y concientizar sobre la condición genética, al igual que resaltar el rol de algunas figuras que contribuyeron a su bienestar y diversidad que apuestan por una mayor inclusión. La elección de este día responde a la trisomía 21: “3” cromosomas en el par “21” (mes 3, día 21). Con su celebración, se busca aumentar la conciencia pública sobre la cuestión, remarcando que el síndrome de Down es una alteración genética y no una enfermedad, y que las personas con esta condición tienen derecho a un trato digno y a un reconocimiento de sus valiosas contribuciones a la diversidad de la sociedad y bienestar general. Con una fecha definida, la iniciativa para su correspondiente conmemoración fue llevada adelante por la Federación Internacional de Síndrome de Down y, un 19 de diciembre de 2011, recibió reconocimiento oficial por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como propósito principal de la fecha, busca generar conciencia para que se tratada como una condición genética y no una enfermedad, a fin de promover la inclusión en la sociedad.

