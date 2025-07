Después de recorrer 32.000 kms la familia Pees – Campos llegó a Alaska

Era fines de enero cuando por las redes sociales (corazones.rodantes Instagram) comunicaban que tenían la gran ambición de unir Las Flores – Alaska. Una travesía que para gran parte, es imposible. Seguramente con muchas dudas y temores, mas cuando se lanzan en familia, los Pees – Campos junto a sus niñas Catalina y Felicitas, realizaron lo que seguramente hasta ahora, es el viaje de sus vidas. En la recta final del viaje, entre tantas, se juntan con la familia riojana compuesta por: Alejandro, Nadia, Guillermina (11 años) Constanza (9 años ) Estefanía (8 años) donde tuvimos la oportunidad también de conversar un momento. (Imagen)

“Gracias a la radio por acompañarnos en cada lugar, es un sueño cumplido la verdad…Cuando uno llega al cartel con la palabra Alaska es una gran emoción y uno recuerda todas las experiencias vividas. Es algo que nos nutre a toda la familia…” Decía en el inicio Majo.

“Fue un aprendizaje puro cada día y lo lindo de esto es que las nenas disfrutaron un montón del viaje, del día a día, recorrer la naturaleza, hacen actividades…Fue una experiencia hermosa, siempre digo que el viaje nos ha enseñado a valorar elementos esenciales como el agua… Acá en Alaska está lindo por la tarde, agradable y por la noche refresca, estamos a 280 millas de Valdez donde nos esperan varios argentinos también viajeros. Veíamos que muchos viajeros veníamos en paralelo y en Canadá se hacía como un embudo y nos encontrábamos todos. “En Alaska estoy de short y manga corta jajaja..” Decía Catalina detrás. Por otro lado, contaban: “Estamos compartiendo con una familia de La Rioja, los encontramos en plena ruta y cruzamos Alaska con ellos, fue muy lindo y una emoción inolvidable…Ahora vamos a recorrer Alaska, vamos a ir a Valdez luego por la capital, Alaska es como un triángulo…Siempre tuvimos la cabeza de llevar el nombre de Las Flores a otros lados y ojalá podamos llevar a la ciudad a la familia Saa que nos inspiró y nos sacó los miedos que teníamos…Nuestra vuelta va por barco y nosotros por aire. Fue un sueño cumplido hasta con los tiempos, ahora estamos organizando el regreso de la camioneta en barco que no es la misma fecha del vuelo. Tendríamos que bajar hasta Veracruz (México), todo lo que es desde la Florida no nos dejan cargar la camioneta con pertenencias, llegará a algún puerto como Zarate, Uruguay para más comodidad…” Contaba Pedro que nos pasó la comunicación con Alejandro, padre de una familia Riojana que se acompañaron.

“La verdad que no tenés idea la química entre viajeros y más cuando encontrás familias de Argentina…Como decimos nosotros, es increíble salir de la zona de confort, salir del sistema aunque sea por unos meses. Esto te hace valorar la vida… Nosotros salimos el 2 de julio de 2023 llevamos dos años viajando, lo que fue en un principio pasar la Navidad blanca en Estados Unidos terminamos con un cambio profundo… Aquí estamos con mi señora Nidia y nuestras hijas, todos juntos. No tenemos fecha de retorno al país, primero iremos a Estados Unidos a recuperar nuestra camioneta que tuvo problemas mecánicos y luego al regreso visitar partes de Latinoamérica que no hemos visitado. Como experiencia de vida es única, empezas a valorar las cosas simples como el agua como dijo Pedro, también el trato con otras personas y conocer otras culturas. También aprendés a ser humilde y recibir la ayuda de los demás, a veces el ego de ser autosuficiente hace difícil aceptar que alguien te de algo… Nos regalaron por ejemplo un toldo para la camioneta, uno de carteles de calles que en invierno nos ayudó a pasar una nevada cubriendo el techo de la camioneta. Son gestos simples pero muy importantes…” Remarcaba Alejandro.

En el final, Pedro Pees nos dijo: “Cuando lleguemos nos gustaría hacer como una charla con todas las experiencias. Hay para contar de todo. Cada país, todo el día a día fue impresionante. En un mes y algo aproximadamente estaríamos volviendo a Las Flores…” Afirmaba.

