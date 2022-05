Dr. Mauricio Alejandro, director del Hospital: «Posiblemente es el inicio de una nueva ola del virus»

El director de nuestro hospital habló este viernes con Marcelo Núñez en la 91.5 sobre la aparición de nuevos casos de covid en Las Flores, a tono con las últimas declaraciones del ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak, quien confirmó ayer la llegada de una nueva ola de contagios en la provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad, el Dr. Alejandro se refirió a la situación actual en el Hospital. «Tenemos cinco pacientes internados con Covid de los cuales cuatro está en Clínica Médica con parámetros de estabilidad. En Terapia Intensiva hay una paciente que decidió no completar el esquema de vacunación. Es paciente de riesgo porque padece obesidad y con un infarto previo». Sobre el virus y la subvariante de Omicron llamada XE que es la dominante, el Dr. Alejandro expresó que «es de altísima contagiosidad y aparentemente el período de incubación es de pocos días. Puede ser más transmisible pero no provoca cuadros clínicos de mayor gravedad y la mortalidad parece ser baja». Alejandro volvió a aconsejar el uso del barbijo en lugares cerrados y con aglomeración de personas, seguir ventilando y fundamentalmente tener las vacunas al día. «Posiblemente es el inicio de una nueva ola», sentenció. Sobre el intendente Gelené, quien contrajo covid, el Dr. Alejandro dijo que «no sabía nada. Me entero por ustedes. Ojalá se recupere pronto y estamos a su disposición».

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram