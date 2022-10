El Aeroclub festejó los 100 años con un evento sin igual

Todos soñábamos con festival así, porque las expectativas estaban dadas, pues 100 años no se cumplen todos los días, pero primero precisábamos el aval atmosférico ya que todo lo que vuela…tiene que salir bien, más para un evento popular donde se muestra todo. Con casi 10.000 asistentes y una cantidad importante de condimentos para matizar la velada, el espectáculo inició pasadas las 10.30 hs. y finalizó a las 18 hs. no siendo fácil sostener en un festival al público durante casi 8 hs. mas entendiendo que, cuando no se paga la entrada, también es más fácil retirarse, porque al fin y al cabo no se tuvo costo el ingreso. Desde antes del mediodía, la gente comenzó a entrar en autos, camionetas motos y hasta alrededor de las 16 hs. momento que bomberos (a cargo del estacionamiento) decidió cortar el ingreso de vehículos al no tener más capacidad de estacionamiento.

Al mediodía, se realizó el acto formal con la locución de Hugo Grimaux, que relató los inicios del Aero club que fueron en Cruz Marqués y 17 de octubre un 5 de mayo de 1922, luego vino la palabra del presidente Alejandro Paniagua que con mucha emoción agradeció a todos los que hicieron posible el gran evento. Finalizó los discursos el intendente Alberto Gelené, expresando las futuras modificaciones que tendrá el lugar al realizarse la autopista el día de mañana y las chacras lindantes que se estarían adquiriendo, como así también añorando (sin promesa concreta) una pista asfaltada. Finalizando, se descubrió una placa por los 100 años en el ingreso a la sala de control.

Inmediatamente, los números acrobáticos que mas llamaron la atención comenzaron a hacer de las suyas impactando a los espectadores hasta dejarlos atónitos. Vuelos rasantes, tirabuzones, ascenso en forma vertical desafiando las leyes de la física se observaban como algo mágico, mas cuando se analiza que dentro de esa cabina viaja un ser humano comandando un avión. Jorge Malatini, hombre de Carlos Casares comentó en exclusiva a FM ALPHA que se encontraba transmitiendo en vivo. “mi primer salto en paracaídas lo realicé en Las Flores en el año 83, elegí este avión bi-plano porque es uno diseño seleccionado por especialistas en Alemania…

Malatini, que nos empachó con sus acrobacias, combinó la participación junto a Roberto Buonacore con avión de ala baja y el hombre de Rio Cuarto Julián Giraudo, que con un avión radiocontrolado a casi 1/3 de escala y una planta motriz de 120 cc. Generaba una velocidad de casi 100 kms. por hora, que combinado con el avión de Malatini, le permitía equiparar perfectamente las velocidades generando una armoniosa destreza en el celeste cielo florense, tal vez el momento más elocuente fue la realización del corazón de cupido. Todo encastraba a la perfección, pues Eddi Boullosa Pérez conductor y especialista en la materia, relataba cada movimiento de los acróbatas, anunciando en un lenguaje popular lo básico de aviones, y todo lo que se avecinaba. Todo se matizaba con saltos en paracaídas, bajo la dirección del experimentado Gustavo Pérez y su gente del club de MDP, que, con 25 años de experiencia y 6500 saltos realizados en su haber, generaba confianza a los pasajeros que con la adrenalina al máximo se lanzaban al vacío de casi 2000 metros. También hizo presencia con un helicóptero, el ejército argentino. Sin dudas, un evento sin igual, donde motivará a la comisión a una nueva realización el próximo año.

