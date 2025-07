El HCD de Azul sesiona este domingo sobre la Ruta 3 como reclamo por la autovía

Como sucedió en nuestra ciudad hace casi 15 años, ahora el Concejo Deliberante de la vecina localidad también sesionará a la vera de la Ruta Nacional 3, en reclamo por la construcción de la autovía y el mantenimiento de la misma.

Ante el deplorable estado de una de las arterias mas importante que tiene el país, donde se observan baches, falta de demarcación, canales en la calzada que desvían a los automóviles generando un alto riesgo de siniestros, conversamos en la mañana de “El Periodístico” con Patricia Estanga Enfermera y socorrista, y Marcelo Lobrundo Técnico y Empleado del hospital Materno Infantil. Ambos, integran la Fundación Estrellas Amarillas de Azul.

Patricia: “Nos convocamos con un fin de hacer el reclamo justo de la realización de la Autovía, todos los meses venimos a juntarnos en la entrada al Cristo, pero este domingo a las 15hs. es una sesión particular donde se junta en HCD para que se visibilice el reclamo y para que se realice el mantenimiento de la ruta hasta que se inicie la obra de la autovía. Actualmente deja mucho que desear…Se decidió no repartir ningún volante porque es una sesión especial del HCD y se tomó la decisión de no repartir, pero queremos que la gente se comprometa y participe. Cuanto más seamos, será mejor para que llegue a quien tenga que llegar. Queremos que la gente asista. No buscamos provocar ningún disturbio, sólo que de una vez por todas se haga la autovía. Ojalá que las últimas decisiones del gobierno hagan que se agilice el tema de la autovía…” Decía Patricia Estanga.

Por su lado, Marcelo Lobrundo, expresó: “En el 2011 se formó Estrellas Amarillas luego del accidente de una familia conocida de Azul…Como esos hay otros siniestros muy graves. Después de un tiempo como que te acobardan, porque quieras o no las decisiones son políticas. En lo personal, la política partidaria no me gusta para nada porque se terminan lavando las manos. Hay gente que dice que somos locos que vamos a molestar a la ruta, pero a ellos les puede tocar también tener un siniestro. Una vecina decía que lo peor que puede decir uno es que no le va a pasar, los últimos ninguno es de la zona, gente que no conoce la ruta y la agarra como si fuera la autovía, lo ideal sería que la sesión sea sobre la ruta, que se corte por un momento, que esperen un ratito, pero creo que va a ser adentro de un predio cerca del Cristo que creo que es del obispado…Acá han venido políticos de turnos a mentirnos en una concentración mostrando pliegos que no existían…” Remarcaba Marcelo.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

