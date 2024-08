El intendente Gelené anunció importantes medidas: no se cobrará Alumbrado Público y Seguridad e Higiene

Será únicamente para los comercios e industrias en situación de crisis. Así lo confirmó este viernes el jefe comunal en conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón rojo municipal. «La Cooperativa Eléctrica está aplicando los cuadros tarifarios que el gobierno nacional decide. De nuestra parte tenemos que tomar decisiones y lo que nos compete como municipio lo vamos a hacer. Es por eso que hemos decidido que hasta fin de año no paguen la Tasa de Seguridad e Higiene y Alumbrado Público aquellos comercios e industrias en situación de crisis. Es decir que dentro de la factura el alumbrado público no va a estar y la Tasa de Seguridad e Higiene no las vamos a cobrar para los comercios, industrias y prestadores de servicio de acá hasta fin de año. También vamos a eximir del pago del alumbrado público que figura en la factura de electricidad a los inquilinos y a los propietarios de única vivienda que estén en situación de necesidades básicas en riesgo», afirmó Gelené, quien destacó que «a pesar de que se atraviesa un momento crítico respecto a que fueron paralizadas las obras nacionales, en Las Flores se mantienen en marcha todas las obras. Algunas con presupuesto provincial, otras con presupuesto municipal y eso es fundamentalmente gracias al esfuerzo y uso responsable de los recursos públicos y las tareas que llevan adelante los trabajadores municipales». El intendente también fue crítico con el gobierno de Javier Milei. «Hay que hacerle entender al presidente que debe tener sensibilidad para con los trabajadores, los comerciantes y las pymes que se están fundiendo en el país».

