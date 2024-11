El prof. Carlos Lerra fue invitado a la embajada de Japón a la ceremonia del Té

Hablamos en “El periodístico” con el profesor en cerámica y admirador de la cultura oriental Carlos Lerra, donde confesó que por asistir mas de 30 años a la principal escuela japonesa en argentina, participó de la misma invitado por el ministerio de las relaciones exteriores de Japón. Al comienzo nos referimos a su actividad en cerámica.

“Luego de mi jubilación y la pandemia, se paró el tema de los fogones y tampoco tuve muchas ganas de hacer el movimiento, lleva mucho trabajo, armado de hornos, venían alrededor de 300 personas, del sur, hasta de Catamarca, Capital, Misiones, Mar del Plata, lo que mató fue la pandemia que se cortó todo, yo me jubilé en el 2019 que fue el último encuentro…En Cultura se sigue enseñando Cerámica, una de las chicas Paloma Arrazubieta fue alumna mía de chica…”

Sobre la gran invitación, expresó:

“Estuve en la embajada de Japón con la ceremonia del té…es un camino se llama Cha-dó es un aprendizaje para toda la vida, nunca terminás de aprender, hace 30 años que estoy en eso, empecé cuando iba a estudiar cerámica en Buenos Aires, me hicieron hacer los recipientes para el té, pregunté cómo se usaban y el profesor me decía que nunca había hecho la ceremonia, una compañera me dijo que en un lugar cercano estaban enseñando, fui, me recibieron muy bien y me enganché…Iba todas las semanas a Buenos Aires y aprovechaba para ir a las clases…aparte de tomarse el té, la ceremonia tiene otra historia de relajación, no se habla nada, no es para todos los días, es para una ocasión especial…es para invitar a un grupo no mayor de 5 personas para una ceremonia común, la que a veces hacemos es en una casa, con un poquito de té batido, se entrega al primer invitado, se devuelve la taza, se limpia, se prepara y se ofrece al segundo, hasta llegar a todos…La ceremonia real es donde hay una formalidad, se recibe a los invitados con té con aroma de cereza, luego viene una comida típica, cuando fui me preguntaba por qué porciones tan chicas, pero luego te sirven más de otros platos, luego el sake y siguiente una crema de arvejas en un tazón que se convida entre todos los invitados, luego un té liviano que se prepara para todas las personas, antes se come un dulce porque el té es muy amargo, fuerte, pero es muy rico…En todo Japón se tiene esa práctica, hay varias escuelas, yo pertenezco a la escuela más grande, está en muchos países, a nosotros nos controla, digamos, un maestro que viene de México dos veces al año y te toma un examen, te va corrigiendo, es repetir y repetir, aunque lo hagas perfecto nunca te lo van a decir…Me mandaron una invitación para la embajada porque soy uno de los alumnos más añejos, el premio es una distinción del ministro de relaciones exteriores, y es en reconocimiento a personas que se dedican a un intercambio cultural, el premio fue para la escuela de té de Argentina de la cual pertenezco. Yo tengo dos diplomas y un cuadro que me enviaron desde Japón donde está mi nombre escrito en japonés y es en reconocimiento por ser uno de los más lejos que acuden a la escuela. Me lo entregaron hace unos años. Lo recibimos tres personas. Aparte tengo dos diplomas de entrada a la escuela…” Mas adelante, dijo: “La ceremonia del té tiene 36 formas. Tenés de primavera, de verano, otoño e invierno, el brasero en primavera está frente a tuyo, en verano enfrente, en invierno a un costado y en el suelo y la de otoño a un costado a la derecha. Son diferentes formas de ubicación según la época del año. El té es un polvo verde que se bate, se echa agua caliente…”

