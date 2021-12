Embestida en Alem y Pueblos Originarios

Un fuerte choque tuvo lugar en la noche de ayer, pasadas las 21hs. Por causas que se tratan de establecer colisionaron una moto Zanella ZB 110 conducida por un mayor que fue trasladado al Hospital local con algunos traumatismos y un vehículo VW Up color blanco, conducido por un femenino. El estallido de uno de los vidrios de la ventana del conductor afortunadamente no provocó mayores daños personales en la conductora. El tránsito se interrumpió de manera inmediata. Intervino SAME, Policía Comunal y Dirección de Tránsito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram