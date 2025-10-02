En Alcorta Express precios imbatibles para el ahorro en su canasta familiar1 minuto de lectura
En Alcorta Express precios imbatibles para el ahorro en su canasta familiar. Mirá las ofertas.
Lavandina Ayudín x 1lt $999.-
Azúcar x kilo $900.-
Higiénico de calidad x 4 $1300.-
Torta exquisita $2.999.-
¡¡Paleta cocida $700.- los 100 gramos!!
Rollo de cocina por 3 $1.350.-
Combos en pañales babysec y estrella!
¡Abierto de 9:30 a 14:00 de martes a domingos lunes cerrado!
Y de 16:45 a 22:00hs
Hacela corta… en Alcorta Express precios imbatibles para el ahorro en su canasta familiar.
Harosteguy y Alcorta.