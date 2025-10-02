1 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

En Alcorta Express precios imbatibles para el ahorro en su canasta familiar

Fm Alpha

En Alcorta Express precios imbatibles para el ahorro en su canasta familiar. Mirá las ofertas.

Lavandina Ayudín x 1lt $999.-

Azúcar x kilo $900.-

Higiénico de calidad x 4 $1300.-

Torta exquisita $2.999.-

¡¡Paleta cocida $700.- los 100 gramos!!

Rollo de cocina por 3 $1.350.-

Combos en pañales babysec y estrella!

¡Abierto de 9:30 a 14:00 de martes a domingos lunes cerrado!

Y de 16:45 a 22:00hs

Hacela corta… en Alcorta Express precios imbatibles para el ahorro en su canasta familiar.

Harosteguy y Alcorta.

