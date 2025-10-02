En 45 días se celebra la fiesta del Lechón en Pardo

Como sucede año a año, el Pje. Pardo se viste de fiesta con el Lechón de Campo. El evento que nació bajo la administración de intendente Canosa motorizado por la delegada en su momento Verónica Babuin, será el próximo 16 de noviembre y motiva el turismo de campo. Por esto, conversamos con el delegado Lisandro Paggi.

“Ya nos ha pasado que siempre es una fiesta, salvo cuando llueve que se hace dentro del Club aunque no tenga la capacidad de gente, años anteriores nos tocaron días hermosos y es lindísimo hacerlo debajo del arbolado…Con todos estos avances de las redes sociales el evento se difunde por todos lados, nos llaman de muchas ciudades, La Plata, Buenos Aires. Si viene un número normal alrededor de 250 o 300 personas lo podemos manejar bien, si vienen más por ahí se nos escapa de las manos. Igual son todos bienvenidos, hay gente que compra su porción y se va a comer al monte…La fiesta la empezó a hacer la delegación, fueron 3 años luego la Escuela 13, luego el club y después volvimos a hacerlo desde la delegación, somos un grupo de amigos que siempre estamos en las fiestas, gente que la tiene bien clara para asados, para organizar espectáculos, eso ayuda muchísimo…” Decía Paggi.

Con respecto al personal afectado, dijo: “Asadores seremos 7 personas, luego están las mujeres que se encargan de la parte de la atención en las mesas. Son 20 personas para servir, en total seremos como 30 integrantes…” Participación de instituciones intermedias: “Hay emprendedores que trabajan con dulces, ropa, repostería, vecinos que tienen buenos productos de calidad y a stands de afuera que no se les va a cobrar. Va a estar bueno…En lo artístico todavía no hay nada confirmado, lo estamos manejando con el área de Cultura, la tarde no es muy extensa digamos, luego se hace algún baile campero…” Sobre el precio de la tarjeta, dijo: “el precio no está bien definido todavía, pero sería alrededor de los 35 mil pesos. Va a ser lechón frío o caliente, postre, pero sin bebidas, igual vamos a poner para tener a la venta…” Afirmaba.

