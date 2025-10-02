1 de octubre de 2025

Clara Blanstein será la representante de FM ALPHA como postulante a Embajadora de Mujeres Rurales.

¡¡Ya tenemos nuestra representante!! Clara Blanstein es nuestra postulante para la elección de la Embajadora de las Mujeres Rurales que se realizará el 11 de octubre en el festival de moda y música en el teatro Español a las 21hs.

Ella tiene 18 años y egresó del secundario en la Escuela Dante Alighieri. En agosto se recibió como «Tripulante de cabina de pasajeros» en la Escuela Profesional de Aeronavegantes.

