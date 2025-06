En la Escuela Agraria de Las Flores pidieron ayuda y armaron una cabaña Angus que va a exponer y competir con ganaderos de élite

En la Escuela Agraria de Las Flores, provincia de Buenos Aires, van por más. Entre el entusiasmo de los chicos, los conocimientos de los profes y la ayuda de productores y consignatarios están transformando un rodeo de cría general en una cabaña Angus. Esteban Mendigochea es quien encabeza el proyecto. Él es el responsable de la sección ganadería de cría en la Escuela de Educación Secundaria Agraria 1 de ese partido bonaerense. En la reciente «Semana Angus de Otoño» la escuela recibió un reconocimiento de parte de la Asociación Argentina de Angus y los chicos los respectivos diplomas. En esa instancia conversamos con ellos sobre cómo es la escuela y sobre este proyecto en particular. Esteban contó: “Siempre manejamos entre 80 y 85 vacas de cría y unos 3 toros. En un remate de la consignataria Sáenz Valiente en Las Flores vendimos terneros de invernada y vacas de refugio y con eso compramos 5 vaquillonas Angus de la cabaña Las Blancas de Delfinagro”. Es la cabaña del empresario Alberto Guil, ex dueño de los supermercados Norte y ex presidente del club San Lorenzo. “Siempre tuvimos muy buena colaboración de la consignataria. La gente colabora mucho cuando se trata de una entidad educativa y de a poquito vamos avanzando en el desarrollo del proyecto», dijo el docente a cargo del mismo. Las vaquillonas que adquirieron van a parir en julio y ya cuentan con la donación de Carlos Ojea Rullán. «Estamos definiendo en qué vaquillonas hacer los implantes. Si entre las nuevas o las del rodeo que ya tenemos”, aclaró Mendigochea. El plan es seguir creciendo: aspiran lograr en poco tiempo un rodeo de 20 vaquillonas y hacer 5 toros para presentar en la Exposición Rural de Las Flores. La cabaña tiene hacienda y nombre: «La Deseada», con el cual también se presenta en Instagram. «La importancia de ésto es educativa. Queremos que los chicos aprendan como se arma la cabaña, cómo se la maneja, el tema de los registros, que muchas veces no se ve pero que es muy importante”, explica Mendigochea.

Fuente: Bichos de Campo

