En pandemia y sin colapso sanitario: Las cosas que no tienen que pasar

Madrugada del viernes 31 de diciembre de 2021, aislado en otro domicilio por caso de Covid positivo de mi esposa el 27 y después de pasar una noche con fiebre, dolor muscular y de cabeza, aguante hasta las 09:50 Hs y me dirigí a la sala Decima para hisoparme, al haber más de 20 personas afuera y no encontrándome bien, seguí para el hospital e ingrese por guardia, al ser recibido por la recepcionista le comento que estaba con temperatura, si podían hisoparme y que no me sentía bien, me respondió que debería ir a la sala Decima y pedirles que me alcancen una silla para esperar mi turno.

Me retiro hacia la sala Decima llegando 10:34 Hs y al acercarme ya que había poca gente y consulto por el hisopado, un hombre de pantalón y remera roja, me responde… NO HAY MAS INSUMOS ACA, así que hasta el lunes no se hisopan más.

Regreso nuevamente a la guardia del Hospital, 10:45 Hs. le planteo la situación a la recepcionista y me pide el DNI y me dice a tenes IOMA, si le respondo y PAMI también. Sentate por ahí que te van a llamar, transcurrido 15 minutos me llaman de un consultorio, donde solo había 2 enfermeros un varón y una mujer, me hicieron una serie de preguntas, jamás se me acercaron ni me controlaron, solo todo fue de palabra, a los que les dije que tenía 37,8º y me respondieron, bueno espera ahí afuera y cuando venga la médica vemos que resuelve…

Salgo, tomo asiento en la sala del Triage, hasta que a las 11:05Hs., 10 minutos sale la administrativa y me dice, no acá no, tiene que esperar afuera… a lo que continúe mi marcha y busque un cajón que había afuera y me recosté sobre un árbol, pues no tenía mucha estabilidad… 11:15 Hs. Aproximadamente la misma administrativa saliendo por la puerta lateral, me dice que debería irme y regresar a las 13:00 Hs que seria cuando empezaría a hisopar por la Guardia…

En realidad no sabía para que lado salir, ya que creía estar contagiado (hasta ese momento no lo sabía, con mi señora no podía ir y mucho menos preocuparla por su situación y con mis hijos muchos menos para preservar la salud de ellos y su familia… Así que me subí al auto agarre el celular y le escribí al Doctor Mauricio Alejandro planteándole la situación, quien inmediatamente me respondió y me pidió que regresara al hospital, que el iba a llamar para que me atendieran como hubiese correspondido, «sin excepciones». Dicho llamado lo realice no como queja sino como critica constructiva, Yo también quiero y mucho a nuestro Hospital y las cosas que están mal hay que hacerlas saber a quien corresponde y no andar desparramándolas por los pasillos…

Yo con 58 años cumplidos no puedo andar jugando a las escondidas como me sucedió y leer como se jactan desde el Municipio como están haciendo las cosas… solo pido un poco de empatía y de respeto por el prójimo, porque todos somos humanos, todos cometemos errores, pero no podemos cometer horrores en salud y mucho menos publicitándolo a nivel local y provincial…